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Новини
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Bitcoin оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США

криптовалюта

Криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум на тлі президентських виборів у США та можливої перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Як пише Axios, інвестори прогнозують перемогу республіканця Дональда Трампа, передає dev.ua.

За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $74,9 тисячі і продовжив зростання за $75 000.

Decrypt із посиланням на дані CoinGecko називає дещо нижчий показник – $74,5 тисячі.

Курс біткоїна зростав із наближенням американських виборів. На це здебільшого вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.

Автор: 

вибори (111) Трамп Дональд (675) криптовалюта (645) біткоїн (291)


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Топ коментарі
+2
22 травня 2010 року житель Флориди Ласло Ганєч заплатив 10 000 Bitcoin (BTC) за дві піци Papa Johns ))) Цікаво, як почуває себе сьогодні цей пасажир.
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06.11.2024 10:14 Відповісти
+2
1. Трамп та ні ,він просто перекладе податки на плебс. Але тут плебс винен сам

2. Він багато чого говорить ,а робить все як найгірше . Тому навіть не очікуйте цього

Просто доллар за такого презедента знецінюється ,а отже Біток де-факто зрозстає
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06.11.2024 11:02 Відповісти
+2
Він вже був президентом і нічого не сталось, не плутайте наш (як український так і російський совок) з нормальними демократіями.
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06.11.2024 11:20 Відповісти
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22 травня 2010 року житель Флориди Ласло Ганєч заплатив 10 000 Bitcoin (BTC) за дві піци Papa Johns ))) Цікаво, як почуває себе сьогодні цей пасажир.
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06.11.2024 10:14 Відповісти
Оце , так біток відреагува , що США зробило туж тупу помилку ,як Україна у 2019
І це ще не вечір
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06.11.2024 10:15 Відповісти
Є 2 фактори:
1. За Трампа будуть "качелі" та "карусель" у фінансах та податках - а крипта як раз і є засобом ухиляння від податків та приховування фінансових оборудок.
2. Трамп вже назвав криптовалюти "шахрайством" і сказав, що їх треба "регулювати".

Тож цінність крипти як засобу обміну та приховування фінансових операцій (а не як "активу"), однозначно зросте. А як актив - воно як було шахрайством, так і залишається.
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06.11.2024 11:00 Відповісти
1. Трамп та ні ,він просто перекладе податки на плебс. Але тут плебс винен сам

2. Він багато чого говорить ,а робить все як найгірше . Тому навіть не очікуйте цього

Просто доллар за такого презедента знецінюється ,а отже Біток де-факто зрозстає
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06.11.2024 11:02 Відповісти
1. я про це і написав.
2. може гірше, а може ні. хєр зна. херню під Україну заклали спочатку за демократа Клінтона (роззброїли - відібрали ядерну зброю та стратегічну авіацію і ракетоносії), продовжили за республіканця Буша (не надали ПДР в НАТО 2008 року), мінські угоди за демократа Обмами - 2014-2015 роках. Нічим особливим Трамп щодо України не відзначився.

В бітка немає власної вартості. Це не "актив". Це засіб доступу до фукнцій обміну валютами. Як пластикова картка. Картка - не гроші. Картка - це засіб доступу до грошей. Собівартість картки - 10 центів за штуку. Тож "зростання бітка" - суто шахрайська річ. Вартість бітка встановлюється шахрайським способом - неодноразово описанним (кроскурси контрольованих "криптобірж").
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06.11.2024 16:42 Відповісти
Дурня! Трампа обрали Президентом ще в 2016 році , коли ЦЕЙ ще кривлявся на клованському подіумі , а майбутній лох73% радів від того , як ВОНО обсиRає Україну, українських політиків та україномовне населення , виставляючи їх в своїх мініатюрах такими собі дурниками.

Доречі, за Трампа Путло сиділо собі тихо в своїй барлозі.
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06.11.2024 11:26 Відповісти
"Путло сиділо собі тихо в своїй барлозі"

пішов з Криму і Донбасу?
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06.11.2024 12:53 Відповісти
Не виліз з Криму та Донбасу , як за Байдена та Зеленського.
А за Крим та Донбас треба подякувати виборцю2010 тупої урки Янека ... в 2019 році ці самі виборці склали кістяк виборців73% КЛОВАНА.
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06.11.2024 13:38 Відповісти
Вот и избиратели етого рыжего обмудка. Акционеры МММ. биткойна. Скоро всем будет холодный душ и будут рвать волосы на голове после прихода к власти етого нового Фюрера
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06.11.2024 11:09 Відповісти
Він вже був президентом і нічого не сталось, не плутайте наш (як український так і російський совок) з нормальними демократіями.
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06.11.2024 11:20 Відповісти
"нічого не сталося" то тільки в ваших фантазіях. Один штурм Капітолію чого вартий. А що Трамп творив з судовою, прокурорською системою та системою розвідки - то вазагалі ні на що не налазить.

І "нічого не сталося" - тільки тому, що він не контролював обидві палати їхнього парламенту, а також тому, що інерція демократичної системи - витримала його вплив на протязі 4 років.
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06.11.2024 16:46 Відповісти
Чого вже боятися на шостому році володарювання наркоФюрера та його ділера-завгоспа ?!
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06.11.2024 11:28 Відповісти
але ти до цього не доживеш
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06.11.2024 12:51 Відповісти
Доживу еще и посцу на твою могилу
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06.11.2024 13:18 Відповісти

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