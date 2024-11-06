Bitcoin оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США

Криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум на тлі президентських виборів у США та можливої перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Як пише Axios, інвестори прогнозують перемогу республіканця Дональда Трампа, передає dev.ua.

За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $74,9 тисячі і продовжив зростання за $75 000.

Decrypt із посиланням на дані CoinGecko називає дещо нижчий показник – $74,5 тисячі.

Курс біткоїна зростав із наближенням американських виборів. На це здебільшого вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.