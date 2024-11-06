Bitcoin оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США
Криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум на тлі президентських виборів у США та можливої перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа.
Як пише Axios, інвестори прогнозують перемогу республіканця Дональда Трампа, передає dev.ua.
За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $74,9 тисячі і продовжив зростання за $75 000.
Decrypt із посиланням на дані CoinGecko називає дещо нижчий показник – $74,5 тисячі.
Курс біткоїна зростав із наближенням американських виборів. На це здебільшого вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.
Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це ще не вечір
1. За Трампа будуть "качелі" та "карусель" у фінансах та податках - а крипта як раз і є засобом ухиляння від податків та приховування фінансових оборудок.
2. Трамп вже назвав криптовалюти "шахрайством" і сказав, що їх треба "регулювати".
Тож цінність крипти як засобу обміну та приховування фінансових операцій (а не як "активу"), однозначно зросте. А як актив - воно як було шахрайством, так і залишається.
2. Він багато чого говорить ,а робить все як найгірше . Тому навіть не очікуйте цього
Просто доллар за такого презедента знецінюється ,а отже Біток де-факто зрозстає
2. може гірше, а може ні. хєр зна. херню під Україну заклали спочатку за демократа Клінтона (роззброїли - відібрали ядерну зброю та стратегічну авіацію і ракетоносії), продовжили за республіканця Буша (не надали ПДР в НАТО 2008 року), мінські угоди за демократа Обмами - 2014-2015 роках. Нічим особливим Трамп щодо України не відзначився.
В бітка немає власної вартості. Це не "актив". Це засіб доступу до фукнцій обміну валютами. Як пластикова картка. Картка - не гроші. Картка - це засіб доступу до грошей. Собівартість картки - 10 центів за штуку. Тож "зростання бітка" - суто шахрайська річ. Вартість бітка встановлюється шахрайським способом - неодноразово описанним (кроскурси контрольованих "криптобірж").
Доречі, за Трампа Путло сиділо собі тихо в своїй барлозі.
пішов з Криму і Донбасу?
А за Крим та Донбас треба подякувати виборцю2010 тупої урки Янека ... в 2019 році ці самі виборці склали кістяк виборців73% КЛОВАНА.
МММ.биткойна. Скоро всем будет холодный душ и будут рвать волосы на голове после прихода к власти етого нового Фюрера
І "нічого не сталося" - тільки тому, що він не контролював обидві палати їхнього парламенту, а також тому, що інерція демократичної системи - витримала його вплив на протязі 4 років.