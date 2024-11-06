Майже 35 гривень за літр: Ціни на автогаз у мережах АЗС у жовтні продовжили зростати

У жовтні скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати. Так, за місяць середня ціна на газ зросла на 1,63 грн за літр – до 34,85 грн/л.

Загалом із початку осені приріст становив трохи більш як 6 грн/л, повністю відігравши зростання акцизу, й навіть більше, пише галузеве видання enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Минулого місяця найбільше – на 3 грн – зросла ціна на ресурс у дніпропетровській мережі VostokGaz і кіровоградській "Рур груп", додавши з 1 вересня 6,5 грн, до 35,49 грн/л.

Найменше – на 0,83 копійки – здорожчало пальне на стелах UPG через більш активне зростання у вересні. Всього за два місяці ціна на газ у мережі збільшилася на 6,10 грн, до 34,02 грн/л.

В інших мережах – як регіональних, так і національних, – LPG за жовтень додало у середньому від 1 грн до 2,17 грн.

Середня ціна на газ у мережі "Авантаж 7" залишається найнижчою у країні – 32,95 грн/л, хоч і додала у жовтні 2 грн, з вересня – 5,5 грн. Точково дешевше тільки у Marshal у Житомирській області (31,9 грн/л) і "БРСМ-Нафти" в Миколаївській (32,29 грн/л).

За місяць різниця між цінами на ресурс у преміумів і дискаунтерів звузилася на 51 копійку і на 1 листопада становила 2,76 грн/л. Але в місячній динаміці відрив між цими сегментами у середньому зріс із 2,54 грн у вересні до 2,88 грн у жовтні.

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Водночас у жовтні реалізація LPG була слабкою з тижневим коливанням +/-1-2%. Падіння проливів розпочалося ще у вересні після суттєвого зростання цін на цей вид пального. Тоді, зі слів операторів, реалізація впала на 6-7% порівняно з серпнем.

Співвідношення ціни на скраплений газ й на А-95 на колонці становить близько 65%. Утім, зі слів представників роздрібного бізнесу, основним чинником впливу на попит є вже не ціна. "Проливи не збільшаться навіть при зниженні ціни на 0,5-1 грн/л. Це, можливо б, і допомогло, якби продажі бензину зростали, а вони падають так само, як і газ із ДП", – кажуть співрозмовники.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".