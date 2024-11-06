У Туреччині вигадали нову схему для розрахунків з Росією у рублях

Давній партнер російського "Газпрому" – приватна турецька компанія Bosphorus Gaz запустила валютний своп рубль/євро, що дозволить спростити розрахунки між компаніями з двох країн в умовах антиросійських санкцій.

Про це гендиректор турецької компанії Більгехан Устундаг розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, нова схема розрахунків має вирішити проблеми турецьких експортерів, які стикаються із затримками розрахунків та високими банківськими комісіями за транзакції пов’язані з Росією, навіть за постачання непідсанкційних товарів.

Він пояснив, що схема валютного свопу працюватиме наступним чином: російські компанії оплачуватимуть придбані у Туреччині товари рублями на рахунок Bosphorus Gaz, який виплачуватиме турецьким експортерам еквівалентну суму, але вже у євро. Сам Bosphorus Gaz використовуватиме отримані рублі для оплати російського газу, який купує у "Газпрому". Усі операції проводитимуть через турецький державний банк Emlak Katilim Bankasi, щоб гарантувати легальність угоди.

Bosphorus Gaz стягуватиме комісію за проведення свопу, уточнив Устюндаг, запевнивши, що торгівлю підсанкційними товарами в рамках валютного свопу буде заборонено.

Стамбульська Bosphorus Gaz почала пропонувати валютний своп минулого місяця. За словами Устюндага, зараз ця схема перебуває на стадії тестування. Він також уточнив, що валютний своп не націлений на конкретні сектори, і поки що "очікуються невеликі обсяги" угод.

"Зараз ми оцінюємо, наскільки це буде затребувано", – зазначив він, уточнивши, що масштаб схеми залежатиме від обсягів турецького експорту та імпорту російського газу.

Bosphorus Gaz має довгу історію зв'язків з Росією. "Газпром" володів 71% акцій компанії до 2018 року, коли продав її турецькій Sen Group. Імпортний контракт Bosphorus Gaz з "Газпромом" передбачає постачання 2,5 млрд кубометрів газу на рік до 2043 року.

Bloomberg називає ініціативу турецького газового імпортера прикладом того, як бізнес знаходить креативні способи вирішення проблеми платежів з Росією в умовах санкцій, створюючи прибуткові можливості для посередників. Інші приклади включають бартерні угоди для сільгосппродукції та здійснення розрахунків у сусідніх країнах, таких як Казахстан.

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Як повідомлялося, раніше російські підприємці почали скаржитися, що турецькі банки почали масово відмовляти у проведенні транзитних платежів з РФ до Європейського Союзу та інших країн. Схожа ситуація вже спостерігалася на початку 2024 року, але тоді транзакції поступово відновилися.

Обслуговувати російсько-турецьку торгівлю у Туреччині продовжує фактично єдиний банк – Emlak Katılım. Він продовжує проводити платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують.

Проблеми в розрахунках між РФ і Туреччиною почалися у січні, невдовзі після того, як президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій, який передбачає можливість відключення іноземних банків від світової доларової системи за угоди з російським ВПК. У квітні американські чиновники посилили тиск і почали загрожувати персональними санкціями топменеджерам банків, які працюють із Росією.

Наприкінці серпня рублеві рахунки припинив відкривати турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів. Аналогічну політику провадять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують операції у рублях.