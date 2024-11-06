Російський "Лукойл" знайшов покупця на свій НПЗ у Болгарії
Російська нафтова компанія "Лукойл" планує до кінця цього року продати нафтопереробний завод у Болгарії – свій найбільший актив на Балканах – катарсько-британському консорціуму.
Про це пише Financail Times.
Як зазначається, угода, яка має бути завершена до кінця року, є ознакою зменшення впливу Москви на балканські енергетичні мережі.
Покупцем контрольної частки в "Лукойл Нефтохім Бургас" на узбережжі Чорного моря стане консорціум, що складається з Oryx Global, контрольованої катарським бізнесменом Ганімом бін Саад Аль Саадом, та лондонського товарного торгового дому DL Hudson.
Як пише видання, загальноєвропейська заборона на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ускладнила роботу "Лукойлу" в Болгарії.
Болгарія також чинила тиск на "Лукойл", щоб той вийшов із країни, і минулого року обклала НПЗ "Лукойла" 60% податком на прибуток та заборонилв експорт російської нафтової продукції з "Лукойл Нефтохім Бургас". Податок буде знижено до 15% лише після продажу активу.
Також на підприємстві має бути проведена модернізація за 500 млн євро для того, щоб завод міг переробляти легші неросійські сорти нафти.
Як повідомлялося, у липні парламент Болгарії підтримав законопроєкт, відповідно до якого нафтовий термінал "Росенец", що перебував у концесії російської компанії "Лукойл", повернеться під контроль Болгарії.
На підставі цього уряд країни повідомив компанію "Лукойл Нафтохім Бургас", що з 15 серпня нафтопереробне підприємство має термін 30 днів, щоб повернути термінал "Росенец" державі.
На початку вересня влада Болгарії встановила контроль над нафтовим терміналом "Росенец", яким раніше керувала "Лукойл Нефтохім Бургас".
"Росенец" – єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря. Він перебуває під контролем "Лукойла" з 2011 року, коли російській компанії надали право на його концесію на 35 років.
Термінал обслуговує єдиний нафтопереробний болгарський завод "Нефтохім Бургас", який може переробляти 196 барелів нафти на добу і також належить "Лукойлу".
Нагадаємо, у квітні Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів та транспортної інфраструктури.
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