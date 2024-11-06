Перелік української сільгосптехніки з компенсацією у 25% розширено ще на 107 позицій

Міністерство економіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за купівлю якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. Так, відтепер до програми входять 11 878 одиниць техніки від 138 українських підприємств.

Відповідний наказ Міністерство економіки затвердило 5 листопада.

"Аграрії активно користуються державною програмою, яка компенсує 25% вартості за придбання техніки українського виробництва – їм уже виплачено майже 400 млн грн відшкодування. Зокрема, ще 5 виробників подалися на участь у програмі та збільшили пропозицію с/г техніки на 107 одиниць – тепер перелік становить 11,9 тис. одиниць", – розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Як скористатися програмою

Щоб отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Важлива умова: право на компенсацію аграрій отримає, якщо у вартості товарів, реалізованих ним за рік не менше 75% – це вартість товарів власного виробництва.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що в Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, а налагодження виробництва решти – це питання часу та інвестицій.

Наприкінці серпня перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25%, розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.