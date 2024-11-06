Зеленський дозволив продовжити строк для оформлення земельних паїв ще на три роки

Президент Володимир Зеленський підписав pакон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин".

Відповідний законопроєкт №11150 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 6 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила його у повторному другому читанні з пропозиціями голови держави 8 жовтня.

Під час повторного голосування депутати врахували зауваження президента про те, що всі землі, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, вважаються землями державної власності. Адже згідно із Земельним Кодексом, до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі водного фонду. У попередній версії законопроєкту пропонувалося зробити виключення для приватних ділянок та ділянок у комунальній власності.

Загалом, ухваленим законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року крайній строк для оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.

Крім того, ухваленим законом:

встановлена обов’язковість письмової форми клопотань про надання земельних ділянок державної, комунальної власності у власність чи користування;

відновлено обов’язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (норма була зупинена на час військового стану);

продовжено до 2026 року пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

дозволити землекористувачам розміщення (без здійснення капітального будівництва) об‘єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування.

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві юстиції попереджали, що за чинним законодавством власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, можуть їх втратити.