Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: МВС відновило послугу

Із 6 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, яке призупинялося у вересні.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що з початку року було розроблено та виготовлено 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись.

Номерний знак для легкових авто може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів, її вартість становить:

номерний знак для легкових авто – 340,02 грн;

номерний знак для мотоциклів – 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

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Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн – у Кабінеті водія. Отримати можна двома способами: самостійно у Головному сервісі МВС у Києві або з доставкою на відділення "Нової Пошти".