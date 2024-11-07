За підсумками червня – жовтня 2024 року українські банки отримали 2927 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн.

З них схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 11,7 млрд грн, свідчать результати опитування 20 найбільших банків, проведеного Національним банком України (НБУ).

У підсумку обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, сягнув 3,4 млрд грн, уточнили в НБУ.

Зокрема, у жовтні:

подано 443 заявки на суму 11,5 млрд грн;

схвалено 1699 заявок на суму 3,9 млрд грн;

надано 267 кредитів загальним обсягом 1,56 млрд грн.

Банки отримали заявок на кредити для відновлення енергетики на 66 мільярдів, схвалили лише шосту частину

Банки отримали заявок на кредити для відновлення енергетики на 66 мільярдів

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими позиками бізнесу становить близько 310 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (122 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (100 мВт) та побудову СЕС (83 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, у жовтні банки видали на енергетичні потреби громадянам 1 тис. кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн.

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Як повідомлялося, у червні 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.