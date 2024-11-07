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Новини
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Держава витрачає на спецпенсії 120 мільярдів на рік, половина отримувачів – силовики, – Мінсоцполітики

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За девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн, до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень.

Про це у Міністерстві соціальної політики повідомили у відповідь на запит української редакції Forbes.

За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

Як повідомлялося, раніше голова Рахункової палати Ольга Піщанська писала, що на виплату лише підвищених завдяки рішенням судів пенсій співробітникам силових органів та "чорнобильцям" Пенсійний фонд щороку витрачає 66,5 мільярда гривень.

За її словами, під час аудиту Пенсійного фонду з'ясувалося, що законодавчі прогалини створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах пенсіонерами, що були військовослужбовцями силових структур та особами, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

Як прокурори оформлюють високі спецпенсії?

Наприклад, завдяки прогалинам у законодавстві та сприянню судів і МСЕК прокурор через 10 років служби оформити пенсію і, продовжуючи працювати, додатково отримувати 90% зарплати від держави, писав Telegram-канал "Монополіст".

Згідно з нормами закону "Про Прокуратуру", з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги. Для звичайних громадян стаж має бути 35 років. Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.

При цьому загальна сума пенсії в Україні обмежена розміром 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на місяць. З січня 2024 року цей мінімум – 2 361 грн. Однак прокурори та інші "спецпенсіонери" успішно оскаржують це обмеження у судах завдяки рішенню Конституційного Суду, ухваленого за поданням своїх колег з Верховного Суду.

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пенсіонери (435) Пенсійний фонд (421) пенсія (697) прокуратура (364)


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А як справи з чим в інших країнах?
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07.11.2024 18:26 Відповісти
В Німеччині зарплата судді така сама як у водія автобуса і дорівнює 5000 євро. Пенсія в залежності від стажу, але не буде більше 2500 євро. Зарплати і пенсії українських прокурорів і суддів - найбіднішої країни Європи не можуть бути більшими ніж у країні з найпотужнішою економікою Європи - це повинна розуміти зє-шобла!!!
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08.11.2024 19:44 Відповісти
Згоден вони повинні отримувати стільки же стільки вони нарахували усім пенсіонерам України які віддали здоров"я і навіть життя заради процвітання України.
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08.11.2024 21:51 Відповісти
Це ще раз говорить про те що що суддям, що прокурорам не може бути утримання більшим за 30-40к. на місяць. Ще таку ж суму вони отримуватимуть завдяки гівнячій конституції, гівнячому законодавству і гівнячим рішенням конституційного суду. В 25 році ця сума ще збільшуватиметься і відповідно видатки лише сугубо на фіктивні пенсії. Сотні сотні мільярдів. Жоден бюджет не витримає таких навантажень. Для благополуччя малоефективних тіпів працюють всі платники податків країни. Брєд. Ха ха ха.
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07.11.2024 18:27 Відповісти
Ці пенсії мають бути відмінені. Під час ВС треба запроваджувати тотальні обмеження з розбазарювання бюджету, інакше ніяких кредитів не вистачить.
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08.11.2024 10:43 Відповісти
Цікаво скільки судових процесів виграла чи програла прокуратура, представляючи інтереси держави або звичайних людей?
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09.11.2024 03:00 Відповісти
А що думають західні платники податків , які змушені за свої кошти оплачувати таких "дорогих правників"в Україні?
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09.11.2024 18:47 Відповісти

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