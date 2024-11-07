Держава витрачає на спецпенсії 120 мільярдів на рік, половина отримувачів – силовики, – Мінсоцполітики

За девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн, до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень.

Про це у Міністерстві соціальної політики повідомили у відповідь на запит української редакції Forbes.

За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

Як повідомлялося, раніше голова Рахункової палати Ольга Піщанська писала, що на виплату лише підвищених завдяки рішенням судів пенсій співробітникам силових органів та "чорнобильцям" Пенсійний фонд щороку витрачає 66,5 мільярда гривень.

За її словами, під час аудиту Пенсійного фонду з'ясувалося, що законодавчі прогалини створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах пенсіонерами, що були військовослужбовцями силових структур та особами, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

Як прокурори оформлюють високі спецпенсії?

Наприклад, завдяки прогалинам у законодавстві та сприянню судів і МСЕК прокурор через 10 років служби оформити пенсію і, продовжуючи працювати, додатково отримувати 90% зарплати від держави, писав Telegram-канал "Монополіст".

Згідно з нормами закону "Про Прокуратуру", з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги. Для звичайних громадян стаж має бути 35 років. Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.

При цьому загальна сума пенсії в Україні обмежена розміром 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на місяць. З січня 2024 року цей мінімум – 2 361 грн. Однак прокурори та інші "спецпенсіонери" успішно оскаржують це обмеження у судах завдяки рішенню Конституційного Суду, ухваленого за поданням своїх колег з Верховного Суду.