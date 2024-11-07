"Оператор тилу" запроваджує обмеження для недобросовісних постачальників. Кого вони торкнуться?

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

Заходи передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію в подальших закупівельних процедурах.

Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення.

Максимальний термін такого обмеження – 1 рік із дня набуття чинності рішення комісії.

Застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

порушують антикорупційне/санкційне законодавство;

постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;

мають низький відсоток постачання (SLA);

надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Для забезпечення прозорості та відкритості процесу в ДОТ створено дві комісії: перша комісія розглядає питання застосування обмеження по суті, друга – розглядає скарги щодо застосування обмежувального заходу з боку постачальника.

Постачальник має право оскаржити таке рішення протягом 5 робочих днів з моменту винесення рішення по суті.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.

До того "Державний оператор тилу" розірвало угоду ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на постачання харчування для ЗСУ у Донецькій області через виявлені партії консервів з підробними документами.