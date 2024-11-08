У Росії вирішили не міняти десятки тисяч аварійних ліфтів через відсутність грошей

Мінбуд Росії нарахував 575 тис. ліфтів, які потрібно оновити у будинках, включених до програм капітального ремонту. У 64 тис. із них термін придатності спливає вже в лютому 2025 року, а ще в 56 тис. – протягом найближчих п'яти років. Сумарно на їхню заміну потрібно 406,5 млрд руб.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, через високі витрати та великий обсяг робіт російський Мінбуд вирішив відмовитися від оновлення цих ліфтів та продовжити терміни їх експлуатації ще на 5 років.

Поправки пропонується внести до технічного регламенту "Безпека ліфтів" та обумовити їх на рівні Євразійської економічної комісії ЄАЕС. Там повідомили, що розглянуть пропозицію цього місяця.

Остаточне рішення про продовження термінів експлуатації ліфтів прийматиме Ростехнагляд після технічного обстеження. За його висновком або замінять окремі вузли агрегату та їх компоненти, або залишать все як є ще на 5 років, якщо стан відповідає вимогам безпеки.

Заміна буде проводитися тільки в крайніх випадках, коли нічого більше зробити не можна.

Ліфти та запчастини до них різко подорожчали після введення санкцій проти Росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України та вихід із РФ великих виробників: Otis, Kone, Schindler та TKE. Якщо до 2022 року відповідне обладнання коштувало близько 1,2 млн руб., то зараз ціни сягають 2,5 млн руб.

Наприкінці вересня заступниця голови комітету Держдуми Росії з будівництва та ЖКГ Свєтлана Розворотнєва заявляла, що російська влада не зможе замінити 140 тис. ліфтів, строк експлуатації яких вже сплив, у встановлені терміни.

Як повідомлялося, компанія Otis пішла з Росії, продавши свій місцевий бізнес. Також активи у РФ продала фінська корпорація Kone – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів.

Згідно із проєктом федерального бюджету РФ на 2025 рік, наступного року Росія витратить за статтею "національна оборона" рекордні 13,2 трлн руб., або $142 млрд. Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військові витрати збільшаться ще на 22%, щодо 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зростуть майже вчетверо.

З урахуванням витрат за статтею "національна безпека", армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,7 трлн руб. Це більше, ніж на охорону здоров'я, соціальну підтримку, освіту та пенсії разом узяті.