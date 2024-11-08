У Росії вирішили не міняти десятки тисяч аварійних ліфтів через відсутність грошей
Мінбуд Росії нарахував 575 тис. ліфтів, які потрібно оновити у будинках, включених до програм капітального ремонту. У 64 тис. із них термін придатності спливає вже в лютому 2025 року, а ще в 56 тис. – протягом найближчих п'яти років. Сумарно на їхню заміну потрібно 406,5 млрд руб.
Про це пише The Moscow Times.
Як зазначається, через високі витрати та великий обсяг робіт російський Мінбуд вирішив відмовитися від оновлення цих ліфтів та продовжити терміни їх експлуатації ще на 5 років.
Поправки пропонується внести до технічного регламенту "Безпека ліфтів" та обумовити їх на рівні Євразійської економічної комісії ЄАЕС. Там повідомили, що розглянуть пропозицію цього місяця.
Остаточне рішення про продовження термінів експлуатації ліфтів прийматиме Ростехнагляд після технічного обстеження. За його висновком або замінять окремі вузли агрегату та їх компоненти, або залишать все як є ще на 5 років, якщо стан відповідає вимогам безпеки.
Заміна буде проводитися тільки в крайніх випадках, коли нічого більше зробити не можна.
Ліфти та запчастини до них різко подорожчали після введення санкцій проти Росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України та вихід із РФ великих виробників: Otis, Kone, Schindler та TKE. Якщо до 2022 року відповідне обладнання коштувало близько 1,2 млн руб., то зараз ціни сягають 2,5 млн руб.
Наприкінці вересня заступниця голови комітету Держдуми Росії з будівництва та ЖКГ Свєтлана Розворотнєва заявляла, що російська влада не зможе замінити 140 тис. ліфтів, строк експлуатації яких вже сплив, у встановлені терміни.
Як повідомлялося, компанія Otis пішла з Росії, продавши свій місцевий бізнес. Також активи у РФ продала фінська корпорація Kone – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів.
Згідно із проєктом федерального бюджету РФ на 2025 рік, наступного року Росія витратить за статтею "національна оборона" рекордні 13,2 трлн руб., або $142 млрд. Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військові витрати збільшаться ще на 22%, щодо 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зростуть майже вчетверо.
З урахуванням витрат за статтею "національна безпека", армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,7 трлн руб. Це більше, ніж на охорону здоров'я, соціальну підтримку, освіту та пенсії разом узяті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прикольно - ліфти часів ссср - гробоящики на шпагатах, а ти тут про дорогущі брендові ліфти від ОТІS пишеш.
ссср-ські ліфти просто закриють, а касапи будуть ходити пішки - ось і весь отіс 🤣
Не натягуй сову на глобус - ніхто отіс не буде ставити взамін ссср-ского ліфта у старих будинсках ссср-ского віку.
Мова йде - саме про аварійні ссср-ські ліфти - не ***** елітний офіс куди не треба. Заспокойся.
А ці - назвалися свєрхдержавою, але ліфти полагодити не можуть, догонятелі хєрові... Тому і регочемо з них.
Якщо хтось не знає - в цьому році фінансування ЖКГ в них скорочено вдвічі. Саме тому - відміна ремонтів ліфтів. Якщо хтось думає, що заміна аварійних тепломереж "увійшла в кошториси" - той наївний чукотський. Аби плєбс не роптав - там фактично тільки ЗП фінансують зараз. І то, вже пішли новини про затримки виплат...
проблемі зношення 90% каналізації в росії просто "замели під килим", "відклали в довгий ящик" - це проблема наступних після путіна пересідентів
Це як коли ****** починає тріскатись: поки в тебе вистачає робітників, які безперервно втикають у невеличкі дірочки затички, а тріщині замазують зверху тоненьким шаром цементу - здається, що ****** монументальна і "на віка". Але зима 2023-2024 року показала, що вони фізично не встигають затикати всі дірки і "гребя" почала розповзатися. А в таких речах - досить однієї незакритої дірки, аби розмило все нахєр.
Звісно, я сподіваюсь, що цьогоріч в засрашці не сотні тисяч на тижні залишаться без опалення в морози, а мільйони.
Якщо одним словом - то касапам впарили, що ВСЕ що у них побудовано в ссср - це на віка - і ремонтувати його не потрібно.
Це найкрупніша афера махінація в росії з 1992 року.
Однак матінку Природу не обдуриш - що має згорітти - згорить, що має згнити - згниє.
Сприводу каналізації. ЦЕ ДУЖЕЕ-ДУЖЕ дороге задоволення - ЦЕ САМА дорога інфраструктура в любій країні.
Біда російської каналізації - чугунні труби, що швико гниють. На тому ж Заході - все роблять з МІДІ - що майже вічна.
* бюджети скорочені вдвічі;
* без крадівництва вони вже не можуть;
* працівників гребуть під мільйонні виплати в штурмовики.
Тож засришинці поступають так, як роблять в армії: ІНФЛЯЦІЯ, НА МІСЦІ СТОЯТЬ, РАЗ-ДВА. Та "ЛІФТИ, НЕ ЛАМАТИСЬ, ВАМ ПОДОВЖЕНО ТЕРМІН ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА ПАПЕРІ НА 5 РОКІВ".
Я сумніваюсь, що бюджети крали - бюджетів просто банально МАЛО для такої територіально-широкої росії.
Міф пропаганди - про те що бабло на кацапах є просто його крадуть, але як перестануть красти то всім хватить.
Не хватить - саме це розуміє лілі-путін, тому вирішив тупо бабло м'яти під себе своє оточення та для москви та пітера - всі інші можуть просто здохнути - не жалко.
Всіх багато а всього мало - поділяй та властвуй.
Тож не треба розказувати про "потеємкінські дєрєвні". Гроші були. Гроші переважно розкрадалися, бо ніяких особливих наслідків не спостерігалось, а фінансові оборудки легко ховались. 10метрові бурулі в парадних та тисячі додаткових смертей від переохолодження та респіраторних захворювань, на додачу до "звичайного сезонного" рівня - не помітити важкувато. Саме тому закрита була медична статистика в засрашці в черговий раз (бо після ковіду почали потроху відкривати).
Я тобі пояснюю - що їх НЕДОСТАТНЬО щоб ВСІМ в росії зробити добре.
А скільки вкрали - частину чи все - це неважливо.
Всі загинули в Україні.
в аварійних ліфтах кіндратій буде хапати довірливих касапів 😂
"Ви туди дивіться, ви сюди не дивіться". Дякуємо що вказуєш, куди правильніше дивитись, бо ми ж тупенькі, не знаємо...