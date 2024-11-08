Схема на 5,8 мільярда: Нацполіція повідомила про підозру керівнику "Укртатнафти" часів Коломойського

Національна поліція повідомила про підозру учасникам злочинної схеми, які привласнили 5,8 мільярда гривень шляхом продажу виробленого Кременчуцьким НПЗ "Укртатнафти" пального через підконтрольні компанії.

Організував оборудку 56-річний ексголова правління компанії, яка довгий час займає провідні позиції у нафтопереробній промисловості країни, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, у 2017 році він створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих – свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також ряд підприємців. Нацполіція не називає компанію та її екскерівника, проте обставини справи вказують на "Укртатнафту", яку до листопада 2022 року контролювала група "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. Багаторічним керівником компанії був Павло Овчаренко.

Слідчі Нацполіції встановили, що під керівництвом Овчаренка "Укртатнафта" укладала договори на постачання нафтопродуктів з підконтрольними йому ж компаніями, зареєстрованими на інших осіб. Суми підписаних угод на відвантаження палива варіювалися від мільйона до мільярда гривень.

Але ці компанії за отримане пальне не платили, а організатор схеми давав вказівки своїм підлеглим в "Укртатнафті" підписувати з "покупцями" додаткові угоди, зокрема договори про надання відстрочки на оплату вже відвантаженого пального.

За даними у судовому реєстрі, до реалізації схеми було залучено сім ТОВ: "Шиллінг", "Гуд Ойл", "Рагард", "Стрімз Кепітал", "Уелс Хаус", "Агрейн Трейдинг" та "Нью Ойл", уточнює Liga.net.

Вони не розраховувались за отримане пальне з "Укртатнафтою", а отримані від його продажу кошти перераховували на рахунки підконтрольних підприємств в якості благодійної допомоги, поворотної фінансової допомоги, тощо. У подальшому їх привласнили учасники злочинної схеми.

У ході слідства з'ясувалося, що організатор оборудки не мав повноважень укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.

"Так, за умовами одного з підписаних договорів щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 млн грн. Проте, дотримуючись розробленого головою правління злочинного плану, підпорядковане підприємство навіть не планувало здійснювати оплату за високоякісну продукцію", – зауважили у Нацполіції.

Слідство встановило, що отримані таким чином нафтопродукти учасники схеми реалізовували через мережі підконтрольних АЗС та іншим збувачам пального у різних областях України.

Загалом, у період з 2017 року до 2022 року зловмисники за описаною схемою заволодіти пальним нафтопереробної корпорації, загальна вартість якого склала понад 5,8 мільярда гривень, підрахували у Нацполіції.

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У межах кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. За результатами заходів вилучено документацію, компʼютерну техніку та "чорнові" записи.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора слідчі Нацполіції повідомили підозри учасникам злочинної організації за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата або заволодіння майном, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі за рішенням Печерського райсуду Києва у справі накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

За попередньою оцінкою, проведеною після зміни керівництва, колишній менеджмент міг завдати компаніям "Укрнафта" та "Укртатнафта" втрат на суму до 100 млрд грн, розповідав Корецький у липні 2023 року.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.