БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 289 27

Ризик реалізувався: Нацбанк погіршив прогноз повернення українських біженців в Україну

Нацбанк погіршив прогноз повернення українських біженців в Україну

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку відтоку населення з України та прогноз повернення біженців.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ за жовтень, оприлюдненому на сайті регулятора.

Нацбанк констатує, що тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції, а пізніше – повільне повернення мігрантів в Україну.

Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж третього кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку четвертого кварталу – до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.

"Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб)", – йдеться у документі.

Водночас більший відплив у поточному році означає скорочення кількості тих, хто планує та має можливість виїхати з України у наступному, зауважує Нацбанк. Тому у 2025 році очікується, що з України виїде ще 200 тисяч осіб, хоча раніше цей показник прогнозувався на рівні 300 тис.

Як і раніше, Нацбанк прогнозує, що повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році, проте через адаптацію на новому місці та поступовість нормалізації економічних умов в Україні, воно буде меншим, ніж очікувалося раніше – близько 200 тис. осіб за рік.

Для порівняння, у липні НБУ прогнозував, що у 2026 році до України повернеться на 400 тисяч осіб більше, ніж виїде. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк сподівався на чистий приплив населення у 2026 році на 800 тис. осіб.

При цьому НБУ вказує на ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та меншого їх повернення.

"Через довшу тривалість перебування українців за кордоном їхня адаптація в країнах-реципієнтах зростає, що містить ризики як для їх повернення, так і додаткового виїзду тих, хто зараз перебуває в Україні, з метою об’єднання родин за кордоном. Це негативно впливатиме на пропозицію робочої сили на ринку праці та скоротить потенційний споживчий попит", – зазначається в оновленому Інфляційному звіті НБУ.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

Автор: 

біженці (721) мігранти (443) НБУ (9407)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+27
Найголовніша причина неповернення - кончена зевлада. Яка, крім придушення бізнесів та крадіжкою бюджетних грошей нічим не займається.
показати весь коментар
08.11.2024 15:37 Відповісти
+16
Ще одне *****, любитель простих рішень. Висилають як? Чи Ви знаєте процедуру депортації? Чи розумієте, що кожен випадок унікальний і має бути розглянутий судом, а підхід "всіх, у кого український паспорт" - не спрацює, бо це вже фашизм і дискримінація по національності. От через таких ****** населення і не буде повертатись, бо коли твій голос важить стільки ж, скільки і голос любителів совка чи "офісу простих рішень" - то краще жити від цих "любителів" подалі.
показати весь коментар
08.11.2024 15:48 Відповісти
+15
Кому захочеться після цивілізованої Европи повертатися в лайно яке тут розвели ЗЄ-д'єрмаки.
показати весь коментар
08.11.2024 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найголовніша причина неповернення - кончена зевлада. Яка, крім придушення бізнесів та крадіжкою бюджетних грошей нічим не займається.
показати весь коментар
08.11.2024 15:37 Відповісти
Влада є лише віддзеркаленням суспільства. Коли в країні на рівні медіа і в "низовому" суспільстві пропагується право сили, що тупим і безпринципним бути краще і вигідніше, що успіху можна досягти тільки вкравши у іншого, і що влада - це лише шикарна кормушка, то і очікувати, що люди, які хоч чогось досягли в житті, захочуть в таку країну повернутись, не варто.
показати весь коментар
08.11.2024 15:45 Відповісти
"... крім придушення бізнесів та крадіжкою бюджетних грошей нічим не займається"

Та ні.
Активно займається переслідуванням і знищенням патріотів і укріпленням диктатури.
показати весь коментар
08.11.2024 15:48 Відповісти
Я все розумію, крім того, при чому тут нацбанк? Черга дійшла?
показати весь коментар
08.11.2024 15:40 Відповісти
раптово владні дегенерати почали розуміти наскільки важливі люди для існування економіки?
показати весь коментар
08.11.2024 15:43 Відповісти
..зря я ходил к циганам, нужно было сразу к пышному.. предсказатели *****..
показати весь коментар
08.11.2024 15:43 Відповісти
Нехай країни-реципієнти висилають їх назад в Україну.
показати весь коментар
08.11.2024 15:43 Відповісти
то мабудь в країнах-реципієнтах покращилась пропозиція робочої сили і споживчій попит? 😂🤣
показати весь коментар
08.11.2024 15:45 Відповісти
Ще одне *****, любитель простих рішень. Висилають як? Чи Ви знаєте процедуру депортації? Чи розумієте, що кожен випадок унікальний і має бути розглянутий судом, а підхід "всіх, у кого український паспорт" - не спрацює, бо це вже фашизм і дискримінація по національності. От через таких ****** населення і не буде повертатись, бо коли твій голос важить стільки ж, скільки і голос любителів совка чи "офісу простих рішень" - то краще жити від цих "любителів" подалі.
показати весь коментар
08.11.2024 15:48 Відповісти
Тому моя дитина і не має бажання повертатися. А про "низи" все вірно: візьміть тут буд-яку публікацію - затримали підозрюваного. Коментарі: розстріляти/зарізати/майна лишити тощо. Винна людина чи ні - ще невідомо. Чоловік російською мовою спілкувався в кав'ярні у Києві (який жах! ), коментарі на цьому форумі: ждун/сєпар/ватнік/російськомовний під@рас/депортувати в рашу тощо. Хто має гарну освіту та досвід роботи і знає мову - поміркують, чи вертатися і головне куди вертатися. Бо багатьом людям банально немає куди
показати весь коментар
08.11.2024 15:58 Відповісти
"багатьом" це емоційна оцінка. Об"єктивно.

Маю теж певну кількість родичів-мігрантів. Причини виїзду різні. І серед них немає тих, що Ви навели.
показати весь коментар
08.11.2024 18:14 Відповісти
Чому емоційна? Цілі міста зтерті. Звісно що причини різні
показати весь коментар
08.11.2024 20:16 Відповісти
Причин багато навіть і не у екстремальних варіантах.

Родичі під Києвом - отримали приліт. Ремонтуються. Поки що не виїхали.
показати весь коментар
09.11.2024 17:24 Відповісти
Ще одне ***** яке бажає геноцидити український народ. Це наш народ, незалежно від того де він знаходиться чи проживає. Бажайте їм добра, а не депортацій, беріть приклад з євреїв. От поки такі ***** не зникнуть, бажання повертатись в цей гадючник де всі всім бажають зла і не буде. Наше завдяння зберегти єдність і доброзичливе один до одного ставлення, а не запхати всіх під бомби, бажано насиллям, депортаціями, і репрессіями. Нащадків НКВС повилазило капєц.

Люди повернуться, коли ситуація нормалізується. Спочатку потроху, працювати будуть там, а сюди у відпустку, родичів провідати, рідними місцями погуляти. Потім у когось будуть виникати тут інтересів скажімо бізнесових більше ніж там. І так далі.
показати весь коментар
08.11.2024 16:30 Відповісти
..повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році, ....проте воно буде меншим, ніж очікувалося раніше - близько 200 тис. осіб за рік.. Да уж. Очень "оптимистичный" прогноз..
показати весь коментар
08.11.2024 15:46 Відповісти
Кому захочеться після цивілізованої Европи повертатися в лайно яке тут розвели ЗЄ-д'єрмаки.
показати весь коментар
08.11.2024 15:50 Відповісти
"На другой чаше весов - всего один человек !!!!!"
І 5-6 "потужних менеджерів"...
показати весь коментар
08.11.2024 16:41 Відповісти
виїхало 6млн, а повернеться 200тис.. тобто мінус 5,5млн в Україні. Народ бачить "країну мрій" і голосує ногами.
показати весь коментар
08.11.2024 16:02 Відповісти
Та повернуться. Причому багато. Як тільки буде перемирʼя, так мабудь всім бішенцям допомогу і поріжуть. Ті, хто працює, і їх діти скоріше за все отримають змогу залишитись на робочій візі. Не думаю, що європейські країни будуть виганяти тих, хто зміг встроїтися в місцеву економіку (особливо поляки, бо кого ж тоді гнобити?). А ті, хто просто сидів на виплатах, поскачуть назад в Україну.
показати весь коментар
08.11.2024 17:00 Відповісти
Ну приїде якась кількість невелика, але як тільки відкриють кордони всі у кого клепка в голові є звідси звалять, особливо молодь.
показати весь коментар
08.11.2024 23:29 Відповісти
Відкрийте кордони і народ повернеться
показати весь коментар
08.11.2024 17:09 Відповісти
Смішно.
показати весь коментар
08.11.2024 18:16 Відповісти
до європи передом, до зєлі - задом )
показати весь коментар
08.11.2024 18:17 Відповісти
Так це і так всім зрозуміло.
показати весь коментар
08.11.2024 17:23 Відповісти
Жінки з дітьми най там сидять .
показати весь коментар
08.11.2024 19:01 Відповісти
які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
================================================
Як презирливо написали - втекли. А треба було здохнути там під бомбами?
показати весь коментар
08.11.2024 19:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 