Ризик реалізувався: Нацбанк погіршив прогноз повернення українських біженців в Україну

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку відтоку населення з України та прогноз повернення біженців.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ за жовтень, оприлюдненому на сайті регулятора.

Нацбанк констатує, що тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції, а пізніше – повільне повернення мігрантів в Україну.

Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж третього кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку четвертого кварталу – до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.

"Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб)", – йдеться у документі.

Водночас більший відплив у поточному році означає скорочення кількості тих, хто планує та має можливість виїхати з України у наступному, зауважує Нацбанк. Тому у 2025 році очікується, що з України виїде ще 200 тисяч осіб, хоча раніше цей показник прогнозувався на рівні 300 тис.

Як і раніше, Нацбанк прогнозує, що повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році, проте через адаптацію на новому місці та поступовість нормалізації економічних умов в Україні, воно буде меншим, ніж очікувалося раніше – близько 200 тис. осіб за рік.

Для порівняння, у липні НБУ прогнозував, що у 2026 році до України повернеться на 400 тисяч осіб більше, ніж виїде. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк сподівався на чистий приплив населення у 2026 році на 800 тис. осіб.

При цьому НБУ вказує на ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та меншого їх повернення.

"Через довшу тривалість перебування українців за кордоном їхня адаптація в країнах-реципієнтах зростає, що містить ризики як для їх повернення, так і додаткового виїзду тих, хто зараз перебуває в Україні, з метою об’єднання родин за кордоном. Це негативно впливатиме на пропозицію робочої сили на ринку праці та скоротить потенційний споживчий попит", – зазначається в оновленому Інфляційному звіті НБУ.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).