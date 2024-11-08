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Новини
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ВАКС відмовився закрити справу "Роттердам+"

роттердам

Вищий антикорупційний суд відмовив стороні захисту у закритті кримінальної справи щодо осіб, які причетні до запровадження так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних – колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Зазначається, що сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала зокрема на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

"Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту", – йдеться у повідомленні.

Наступне засідання у справі призначено на 12 грудня 2024 року.

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Як повідомлялося, 9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Роттердам+", дійшовши висновку, що у ній сплив строк досудового розслідування. Однак Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення і направила спрау на повторний розгляд першої інстанції суду.

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Автор: 

ДТЕК (1362) НКРЕКП (1445) Антикорупційний суд ВАКС (766) Роттердам+ (136)


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Топ коментарі
+8
А от я, наприклад, і досі не розумію: чому при "злочинному Роттердам+" я платив за електрику в рази менше, ніж зараз? 🤔
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08.11.2024 16:04 Відповісти
+5
Суть злочину в тому, що за електроенергію довелось переплатити заводам Коломойского, а не приватним споживачам.
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08.11.2024 16:10 Відповісти
+4
А як можна повторно розглядати кримінальну справу, коли під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Ротердам +"? Це щось нове. А саме головне, як вони будуть судити "винуватців", коли при тій формулі люди платили за один кіловат від 0,90 коп і до 1,64 грн. А сьогодні при правильній формулі Володі Гундоса платять 4,43 грн. за кіловат і це не остаточна ціна, подейкують, що у 2025 році будуть платити 7 гривень. Агов, наріде 73%, розясність, що це таке?
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08.11.2024 17:27 Відповісти
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А от я, наприклад, і досі не розумію: чому при "злочинному Роттердам+" я платив за електрику в рази менше, ніж зараз? 🤔
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08.11.2024 16:04 Відповісти
Суть злочину в тому, що за електроенергію довелось переплатити заводам Коломойского, а не приватним споживачам.
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08.11.2024 16:10 Відповісти
ти ще порівняй тарифи в зелених... сьогодні 4,32 грн/кВт∙год.

Тоді під час "Ротердаму+"я платив 1,64 за кіловат.

А сьогоні кажуть, що 4,32 грн/кВт∙год - не межа, ще будуть зростати.
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08.11.2024 16:49 Відповісти
Суть злочину в тому, що ні тоді ні зараз злочинці не понесуть покарання
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08.11.2024 16:19 Відповісти
Як невдобно получилось... )
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08.11.2024 17:17 Відповісти
А як можна повторно розглядати кримінальну справу, коли під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Ротердам +"? Це щось нове. А саме головне, як вони будуть судити "винуватців", коли при тій формулі люди платили за один кіловат від 0,90 коп і до 1,64 грн. А сьогодні при правильній формулі Володі Гундоса платять 4,43 грн. за кіловат і це не остаточна ціна, подейкують, що у 2025 році будуть платити 7 гривень. Агов, наріде 73%, розясність, що це таке?
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08.11.2024 17:27 Відповісти
суддям також потрібно жити... на багамах
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08.11.2024 17:43 Відповісти
Після тарифного геноциду Зельоними, за "Ротердам+" потрібно нагороджувати преміями за благодійництво.
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08.11.2024 17:44 Відповісти
А зараз ми мабуть недоплачуємо Ось вона, ера зеленого благодєнствія
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08.11.2024 19:04 Відповісти
... Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України"...
А насправді вугілля ахмєтка отримував з копанок , що були на ТОТ . Дууууже дешево.
Що там казав бородатий німецький дядько Карл про капітал і 300 відсотків прибутку ? Так отож.
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08.11.2024 22:19 Відповісти

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