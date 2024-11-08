Зростання цін взимку прискориться, на початку 2025 року інфляція перевищить 11%, – Нацбанк

На початку 2025 року інфляція в Україні перевищить 11%, проте з весни зростання цін уповільниться.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ за жовтень, оприлюдненому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, у 2024 році інфляція пришвидшиться до 9,7%. У першому кварталі 2025 року зростання цін триватиме, за його підсумками інфляція пришвидшиться до 11,4%, проте уповільниться у другому кварталі до 10%, у третьому – до 8,2%, у четвертому – до 6,9%. У 2026 році НБУ очікує подальше уповільнення інфляції до цільового показника 5%.

Пришвидшення інфляції протягом наступних місяців відображатиме меншу ніж торік пропозицію окремих продуктів харчування, розширення попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону, пояснили у НБУ.

"Однак вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Завдяки заходам процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також зростанню пропозиції продовольчих товарів і послабленню зовнішнього цінового тиску вона сповільниться до 6,9% наприкінці 2025 року. У 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв", – прогнозують у Нацбанку.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні. У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій. У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.