БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 526 13

У новітньому російському дроні "Охотнік" виявили західні компоненти

У новому російському дроні

Для створення російського безпілотника С-70 "Охотнік" були використані компоненти, виготовлені західними компаніями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на основі аналізу будови такого дрона, який був збитий 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Зазначається, що відповідні докази представлені на порталі War&Sanctions.

Зокрема, в російському "Охотніку" виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія).

У новому російському дроні "Охотнік" виявили західні компоненти

За словами розвідників, у Росії перебувало чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість такого російського "Охотніка" становить близько $15 млн. Він також є носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

Читайте також: Санкції зменшили закупівлю західних компонентів для зброї Росією лише на 10%, – дослідження

С-70 розробляє російська авіакорпорація "Сухой" з 2012 року. Точні характеристики БПЛА невідомі. Імовірно, це може бути дозвуковий апарат, який може летіти в парі з винищувачами Су-57 та Су-35. Довжина дрону – 14 м, розмах крила – 19 м, злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн.

Автор: 

безпілотник (556) дрони (388) ГУР (67)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Так про це ще лєнін казав:
Капіталісти продадуть нам вірьовку, на якій ми їх повісимо.
показати весь коментар
08.11.2024 16:35 Відповісти
+4
Навіть у дронах, які будуть атакувати країни НАТО, будуть виявлені західні компоненти, виготовлені у країнах НАТО.
Баригі усіх країн, єднайтеся!
показати весь коментар
08.11.2024 16:20 Відповісти
+3
Звичайно це дуже погано, але на Захід ніхто не напав і вони своєю шкурою не відчувають руйнівну дію кацапської зброї, яку кацапи застосовують проти мирних. А знаєте, що на новітніх гелікоптерах і дітаках кацапів, з яких вони кидають КАБи і ракети більше 100 моторів нашого виробництва, які кацапам передав богуслаєв у 2020 році з дозволу влади?
показати весь коментар
08.11.2024 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть у дронах, які будуть атакувати країни НАТО, будуть виявлені західні компоненти, виготовлені у країнах НАТО.
Баригі усіх країн, єднайтеся!
показати весь коментар
08.11.2024 16:20 Відповісти
Так про це ще лєнін казав:
Капіталісти продадуть нам вірьовку, на якій ми їх повісимо.
показати весь коментар
08.11.2024 16:35 Відповісти
Це йому приписують, а казав чи ні - достоверно невідомо.
Комплектуючі 10 років могли купляти кацапи де завгодно.
показати весь коментар
08.11.2024 16:51 Відповісти
Це так, але коли якась країна, що ніколи не виробляла електроніки починає закуповувати компоненти в неймовірній кількості - то багато розуму не потрібно щоб скласти 2+2.
Але ж гроші не пахнуть, Захід вислове занепокоєння і далі продовжить продавати.
показати весь коментар
08.11.2024 17:12 Відповісти
Хіба мало країн транзитерів? Я думаю, нічого не заважає прогнати поставки наприклад через немаленьку Індію, тощо.....
показати весь коментар
08.11.2024 20:24 Відповісти
Мова не про Індію, а наприклад про Вірменію яка раптово після 2022 року збільшила імпорт електронних компоненті більше ніж на 500 відсотків. І це стосується і ще кількох країн так званого снд.
показати весь коментар
08.11.2024 20:36 Відповісти
А повісили комуністів.
показати весь коментар
08.11.2024 17:09 Відповісти
Тобто воно таки грьобнулось на нашій території.
показати весь коментар
08.11.2024 16:22 Відповісти
Це добре. Можна вивчити.
показати весь коментар
08.11.2024 17:11 Відповісти
Судячи з фото, небагато з того дізнаєшся.
показати весь коментар
08.11.2024 17:13 Відповісти
Вороги писали, що вдарили Іскандером по уламкам збитого їхнім же винищувачем С-70, який був збитий через втрату управління і небезпеку витоку таємної інформації при технічному дослідженні його уламків.
показати весь коментар
08.11.2024 19:39 Відповісти
несподівано.
показати весь коментар
08.11.2024 16:27 Відповісти
Звичайно це дуже погано, але на Захід ніхто не напав і вони своєю шкурою не відчувають руйнівну дію кацапської зброї, яку кацапи застосовують проти мирних. А знаєте, що на новітніх гелікоптерах і дітаках кацапів, з яких вони кидають КАБи і ракети більше 100 моторів нашого виробництва, які кацапам передав богуслаєв у 2020 році з дозволу влади?
показати весь коментар
08.11.2024 17:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 