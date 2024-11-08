У новітньому російському дроні "Охотнік" виявили західні компоненти

Для створення російського безпілотника С-70 "Охотнік" були використані компоненти, виготовлені західними компаніями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на основі аналізу будови такого дрона, який був збитий 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Зазначається, що відповідні докази представлені на порталі War&Sanctions.

Зокрема, в російському "Охотніку" виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія).

За словами розвідників, у Росії перебувало чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість такого російського "Охотніка" становить близько $15 млн. Він також є носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

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С-70 розробляє російська авіакорпорація "Сухой" з 2012 року. Точні характеристики БПЛА невідомі. Імовірно, це може бути дозвуковий апарат, який може летіти в парі з винищувачами Су-57 та Су-35. Довжина дрону – 14 м, розмах крила – 19 м, злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн.