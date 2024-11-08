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Новини
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Кабмін звільнив керівника Держгеонадр Опімаха. Він обіймав цю посаду 5 років (оновлено)

опимах

Кабінет Міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Іншим своїм рішенням Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держгеонадр на Сергія Дехтяренка. Він обіймає посаду заступника голови цієї служби з питань цифровізації.

Сам Опімах пояснив своє звільнення завершенням терміну пʼятирічної каденції на посаді голови Держгеонадр.

Він зауважив, що за ці п’ять років вдалося оцифрувати ключові послуги Держгеонадр та суттєво підвищити їх ефективність і прозорість.

"Залучення інвестицій у розвиток секторів користування надрами продовжилось, навіть у воєнні роки. Цьогоріч надходження до держбюджету від продажу спецдозволів сягнули вже 3 млрд грн. Служба регулярно готувала нові об’єкти надрокористування для виставлення на електронні торги, проводячи відкриті аукціони. За час роботи е-торгів продано понад 500 спеціальних дозволів на користування надрами за майже 6 млрд грн", – написав Опімах на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Кабмін призначив керівником Державної служби геології та надр (Держгеонедра) Романа Опімаха у листопаді 2019 року. Він переміг у конкурсі на керівника цієї служби, а до цього очолював Асоціацію газодобувних компаній України (АГКУ).

Автор: 

Кабмін (7829) звільнення (1015) Держгеонадр (352) Опімах Роман (9)


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Топ коментарі
+6
ОПа клонує своїх шісток за одним стандартом чи відбирає за найбажанішою для ОПи національною ознакою?

Опімах.

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08.11.2024 16:50 Відповісти
+5
А шо, нацарював мабуть лярд, у долярах, - наступний з ЗЕлені.
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08.11.2024 16:22 Відповісти
+5
ну от.
команда майбутніх послів збільшується.
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08.11.2024 16:50 Відповісти
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А шо, нацарював мабуть лярд, у долярах, - наступний з ЗЕлені.
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08.11.2024 16:22 Відповісти
Інвалідність оформить - і на острови))
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08.11.2024 19:45 Відповісти
ну от.
команда майбутніх послів збільшується.
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08.11.2024 16:50 Відповісти
Мабуть розумний бо вчасно тікає
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08.11.2024 16:50 Відповісти
ОПа клонує своїх шісток за одним стандартом чи відбирає за найбажанішою для ОПи національною ознакою?

Опімах.

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08.11.2024 16:50 Відповісти
Речник Зеленського Никифоров?

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08.11.2024 16:51 Відповісти
шо зе, шо всё его окружение какие то похожие, инкубаторские, то ли папка общий, то ли мамка
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08.11.2024 17:41 Відповісти
да, у них всех одна пра-мама Римма
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08.11.2024 19:48 Відповісти
Трускавецький інкубатор! Тільки цей інкубатор таких "Півнів" ("Пєтухов") вирощує.
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08.11.2024 20:05 Відповісти
Опімах, Опімах...
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08.11.2024 17:55 Відповісти
А по якій статті звільнив? не повідомляється?..
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08.11.2024 19:06 Відповісти
Нагуй нам знати про цього Пішовнаха?
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08.11.2024 19:12 Відповісти
Він обіймав цю посаду 5 років

Палко і жагуче обіймав..
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08.11.2024 19:22 Відповісти
І які досягнення Опіуманах на посаді?
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08.11.2024 19:26 Відповісти
Офшори.
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08.11.2024 19:53 Відповісти
Для а-ля "бігусів"...берете всі дозволи на користування корисними копалинами виданими під час правління цього "фахівця", аналізуєте всіх кінцевих бенефіціарів фірм та їх оточення, пов'язаних осіб...і думаю буде цікаве кіно...у нас як завжди, нацарював та пішов тихо у ліс
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08.11.2024 23:04 Відповісти

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