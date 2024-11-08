Кабмін звільнив керівника Держгеонадр Опімаха. Він обіймав цю посаду 5 років (оновлено)

Кабінет Міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Іншим своїм рішенням Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держгеонадр на Сергія Дехтяренка. Він обіймає посаду заступника голови цієї служби з питань цифровізації.

Сам Опімах пояснив своє звільнення завершенням терміну пʼятирічної каденції на посаді голови Держгеонадр.

Він зауважив, що за ці п’ять років вдалося оцифрувати ключові послуги Держгеонадр та суттєво підвищити їх ефективність і прозорість.

"Залучення інвестицій у розвиток секторів користування надрами продовжилось, навіть у воєнні роки. Цьогоріч надходження до держбюджету від продажу спецдозволів сягнули вже 3 млрд грн. Служба регулярно готувала нові об’єкти надрокористування для виставлення на електронні торги, проводячи відкриті аукціони. За час роботи е-торгів продано понад 500 спеціальних дозволів на користування надрами за майже 6 млрд грн", – написав Опімах на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Кабмін призначив керівником Державної служби геології та надр (Держгеонедра) Романа Опімаха у листопаді 2019 року. Він переміг у конкурсі на керівника цієї служби, а до цього очолював Асоціацію газодобувних компаній України (АГКУ).