Доплатять по 1000 гривень: Кабмін знайшов спосіб зберегти зарплати вчителів від зменшення через підвищення податків
Кабінет ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одеській області.
"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". Із 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", – наголосив він.
За словами прем’єра, це рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.
Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров визнава, що зарплати учителів "на руки" зменшаться після підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Він запевнив, що Кабмін спробує вирішити цю проблему.
Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий визнав, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Мало не забув - не сприймайте це за пропаганду нацизму. Це історія. Наша і світова. Слава Україні.