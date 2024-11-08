Доплатять по 1000 гривень: Кабмін знайшов спосіб зберегти зарплати вчителів від зменшення через підвищення податків

Кабінет ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одеській області.

"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". Із 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", – наголосив він.

За словами прем’єра, це рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров визнава, що зарплати учителів "на руки" зменшаться після підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Він запевнив, що Кабмін спробує вирішити цю проблему.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий визнав, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.