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Новини
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Доплатять по 1000 гривень: Кабмін знайшов спосіб зберегти зарплати вчителів від зменшення через підвищення податків

образование,школа,урок,учитель,педагог

Кабінет ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одеській області.

"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". Із 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", – наголосив він.

За словами прем’єра, це рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров визнава, що зарплати учителів "на руки" зменшаться після підвищення військового збору з 1,5% до 5%.  Він запевнив, що Кабмін спробує вирішити цю проблему.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий визнав, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.

Автор: 

виплати (485) вчитель (66) Шмигаль Денис (1535)


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Топ коментарі
+8
Ого, це їм до їхньої ЗП у 4 тис еуро ще по цілій тисячи гривень!!??? ахрєнєть, хочу бути вчителем, як тепеер перевчатися з ІТ(((
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08.11.2024 16:40 Відповісти
+4
спочатку познімали всі доплати, а тепер геройські вирішують проблему.
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08.11.2024 18:48 Відповісти
+4
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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08.11.2024 20:05 Відповісти
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Ого, це їм до їхньої ЗП у 4 тис еуро ще по цілій тисячи гривень!!??? ахрєнєть, хочу бути вчителем, як тепеер перевчатися з ІТ(((
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08.11.2024 16:40 Відповісти
підозрюю, що й довічний стипендіат Олександр Зеленський, надійно схований у Італо-Ізраїльському бункері, почав гризти власні лікті та п'яти від такої несправедливості.
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09.11.2024 12:13 Відповісти
Ось тепер заживемо!
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08.11.2024 17:26 Відповісти
А тим, хто сьогодні рятує життя і здоров"я (найвищі людські цінності у цивілізованому суспільстві) будівникам майбутнього України - медичним працівникам підтримка не потрібна? А Воїнам - захисникам майбутнього України ? А, А,А,А...
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08.11.2024 18:10 Відповісти
не треба так жирно, а то у вчителів печія трапиться і закреп, - 100 грн цілком досить...
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08.11.2024 18:40 Відповісти
спочатку познімали всі доплати, а тепер геройські вирішують проблему.
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08.11.2024 18:48 Відповісти
Ну тепер жодних сумнівів що вибори будуть за кілька місяців - орієнтовно у січні
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08.11.2024 20:04 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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08.11.2024 20:05 Відповісти
Проштудіюйте "Mein Kampf" - таку реформу провели в Райху зразу після приходу НСДАП до влади. Дуже правильно зробили! Там є ще багато цікавого для Вас і у плані школа-церква, і школа -армія. Крилатий вираз Рейхсканцлера А.Гітлера - "Перемога у війні кується в школі!" Рухайтесь...
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09.11.2024 08:15 Відповісти
Будь ласка, посилання на цитати із зазначеної вами книги, де відбувалась диференціація навчання згідно знань учнів із можливістю кожен рік перейти на інший рівень? В більшості земель Німеччини зараз є "кращі" та "гірші" школи, після закінчення останніх учень не має права вступати до ВИШів. У Великій Британії існує іспит "11 років", після якого так само відбувається розподіл учнів по різним типах шкіл. І тільки в нас загальний дитиноцентризм, вседозволенність, рівність, партнерство та безмежний вплив батьків на вчителя, реформи заради реформ призвели до того, що рівень знань катастрофічно впав, мотивації - нуль, неповнолітні за рашистські копійки палять автівки військовим, підкладають наркоту, вбивають на замовлення (Фаріон)
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09.11.2024 10:34 Відповісти
Знаєте, коли хтось вимагає писати тут цитати з "Mein Kampf" опускаються руки говорити і чомусь не дивує нинішній стан нашої освіти... "Моя Боротьба" - то концентрація Мудрості, Державотворення, Патріотизму, Любові до Батьківщини і Нації і конкретних шляхів, механізмів її відродження і процвітання. Включно і галузі освіти. Приблизно те, що Ви тут емоційно і сумбурно виклали вище стосовно галузі освіти - написано (і стало державною ідеологією і практикою) Великою Людиною ще в 1929 році у в"язниці (за свої переконання). Цю роботу треба читати і вивчати багато разів і в різному віці, збагачуватись нею душею і серцем. А не "цитатами". Думаю, що Вам це вже не загрожує. Утім, для різноманіття - будь ласка: "Mein Kampf", частина II, розділ 2, "Держава".
Мало не забув - не сприймайте це за пропаганду нацизму. Це історія. Наша і світова. Слава Україні.
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09.11.2024 18:16 Відповісти
а, рашик відпрацьовує свої ржубліки. Були підозри. Напрямок знаєшь, бот?
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10.11.2024 11:13 Відповісти
Якщо щиро, то це дуже справедливе рішення... Хіба, тільки батьки винні у недорозвиненості вавивиборців?
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09.11.2024 12:15 Відповісти
25$ це майже 4000 ? нє, зельоні ?
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10.11.2024 19:04 Відповісти

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