Кабмін змінив умови призначення субсидій: Дозволили придбання дорогої техніки та енергообладнання

Кабінет Міністрів змінив умови призначення субсидій, підвищивши ліміт на великі витрати для отримувачів допомоги з 50 тис. до 100 тис. гривень, а у випадку придбання енергетичного обладнання – до 150 тисяч гривень.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання Кабміну, передає пресслужба уряду.

"Мінсоцполітики на минулому засіданні отримало доручення розробити механізм збереження субсидій за родинами, які встановили енергообладнання вартістю не більше 150 тис. грн, та визначити, що субсидія не буде зменшуватись у разі перебоїв з енергопостачанням. Сьогодні ухвалюємо відповідне рішення", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни Кабмін вніс до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою №848 від 21 жовтня 1995 року.

Зокрема, змінено граничний розмір витрат на придбання отримувачами житлових субсидій товарів широкого вжитку, підвищивши його з 50 до 100 тис. гривень.

Крім того, змінами передбачено, що житлові субсидії призначаються у разі купівлі, зокрема у кредит, генеруючих установок для виробництва електроенергії з енергії сонця та вітру, а також комплектуючих до них, якщо разовий платіж не перевищує 150 тис. грн. Ця норма поширюватиметься у тому числі на придбання енергетичного обладнання у межах пільгових державних програм.

Крім того, внесено зміни до постанови Кабміну №409 від 6 серпня 2014 року "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" у частині виокремлення особливостей надання державної підтримки на оплату послуги з постачання та розподілу електричної енергії в умовах потенційної її відсутності в період дії воєнного стану, забезпечуючи виплату пільг та субсидій в сталих раніше встановлених розмірах..

Також уряд вніс зміни до Положення i Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива i скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою №373 від 17 квітня 2019 року. Цими змінами передбачено передачу Пенсійному фонду інформації про договори про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим тарифом" у приватних домогосподарств, укладені з постачальниками універсальних послуг на ринку електроенергії.

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Як повідомлялося, Пенсійний фонд вже перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).