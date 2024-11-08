Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди про повітряне сполучення з Іраном.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що Угоду між урядам України та Урядом Ісламської Республіки Іран про повітряне сполучення було підписано у Тегерані у липні 1993 року.

Авіакатастрофа літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, 8 січня 2020 року був збитий в районі міжнародного аеропорту ім .Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року у Києві пройшли переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

У січні 2022 року авіакомпанія МАУ подала до міжнародного суду в Онтаріо (Канада) позов з вимогою виплатити компенсацію за збитий іранськими військовими у січні 2020 року свій пасажирський літак. Відповідачами у позові вказано Іран та Корпус вартових ісламської революції. Про подальшу долю цієї справи наразі невідомо, адже після закриття неба над Україною МАУ фактично припинила існування, частину її літаків переоформили на інші авіакомпанії Ігоря Коломойського, а майно у 2023 році розпродали через борги.