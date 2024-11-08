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Новини
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Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

украина,иран

Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди про повітряне сполучення з Іраном.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що Угоду між урядам України та Урядом Ісламської Республіки Іран про повітряне сполучення було підписано у Тегерані у липні 1993 року.

Авіакатастрофа літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, 8 січня 2020 року був збитий в районі міжнародного аеропорту ім .Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року у Києві пройшли переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

У січні 2022 року авіакомпанія МАУ подала до міжнародного суду в Онтаріо (Канада) позов з вимогою виплатити компенсацію за збитий іранськими військовими у січні 2020 року свій пасажирський літак. Відповідачами у позові вказано Іран та Корпус вартових ісламської революції. Про подальшу долю цієї справи наразі невідомо, адже після закриття неба над Україною МАУ фактично припинила існування, частину її літаків переоформили на інші авіакомпанії Ігоря Коломойського, а майно у 2023 році розпродали через борги.

Автор: 

авіація (2263) Іран (463) Кабмін (7829) МАУ (517) авіасполучення (2507)


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Топ коментарі
+11
Не пройшло і п'яти років, десяти тисяч ішакєдов.
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08.11.2024 18:00 Відповісти
+6
Оперативно, своєчасно і потужно.....
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08.11.2024 18:12 Відповісти
+4
от, ***, а я тільки но зібрався в тегеран.
ну нічого, в січні відкриють бориспіль полечу кудись.
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08.11.2024 18:17 Відповісти
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Піззєц персюкам...
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08.11.2024 17:55 Відповісти
А сполучення мопедами також?
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08.11.2024 17:58 Відповісти
Не пройшло і п'яти років, десяти тисяч ішакєдов.
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08.11.2024 18:00 Відповісти
Оперативно, своєчасно і потужно.....
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08.11.2024 18:12 Відповісти
от, ***, а я тільки но зібрався в тегеран.
ну нічого, в січні відкриють бориспіль полечу кудись.
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08.11.2024 18:17 Відповісти
Ну славненько, а то задовбали ці літаки своїм шумом двигунів над головою , которі щоденно по кілька десятків разів шастають то з Тегерану в Бориспіль, то назад .
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08.11.2024 18:34 Відповісти
Все! Від завтра з України до Ірану, і назад полетіти вже не можна буде!
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08.11.2024 18:35 Відповісти
шахедам тепер не пролетіти?
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08.11.2024 18:38 Відповісти
Це скільки років після збиття літака МАУ пройшло?
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08.11.2024 19:01 Відповісти
А у бородатых ишаков судя по всему свое понимание о воздушных путях.
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08.11.2024 19:17 Відповісти
Літак було збито для демонтрації Зуйлу "всесильності **********" який в той час знаходився на аудієнції у Патрушева в Омані разом з агентом Єрмаком. Зуйло так перелякалось що на все згодилось і назад летіло літаком Патрушєва. Ще й досі труситься як згадає...
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08.11.2024 19:31 Відповісти
Чому то посольство тих покидьків ще не закрили?
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08.11.2024 21:22 Відповісти
не поспішили?нє?
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09.11.2024 15:29 Відповісти

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