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Новини
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Кабмін передав Національний фонд інвестицій міністерству Федорова

федоров,михайло

Кабінет Міністрів передав єдиний майновий комплекс держпідприємства "Національний фонд інвестицій України" із сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив створити "Національний фонд інвестицій України" у березні 2021 року. Спочатку передбачалося, що йому передадуть в управління підконтрольні державі акції стартегічних держпідприємств для їх трансформації.

На початку квітня того ж року Кабмін заснував "Національний фонд інвестицій України", його керівником призначили на той час радника глави Офісу президента, президента KSE Тимофія Мілованова. З кінця 2022 року в.о. керівника підприємства була призначена його бухгалтерка Марина Колобаєва. З початку 2024 року сайт підприємства не оновлюється, про його діяльність за цей період невідомо.

Автор: 

інвестиції (1568) Кабмін (7829) Федоров Михайло (266) Мінцифри (835)


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і що міша з ним робитиме? хоча відповідь наперед відома, навіщо такі складні ходи, щоб просто тирити баблоси?
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08.11.2024 21:29 Відповісти
надо б на зону. за не целевое.
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08.11.2024 21:59 Відповісти
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08.11.2024 22:36 Відповісти
Аферист зі стажем Хфьодоров дуже успішно зарекомендував себе і в схематозах ОПи. Незамінний працівник у Зе-владі.
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08.11.2024 23:37 Відповісти
За економічною свободою ми нижче за іранців. А в них немає цифровізації, ні додатків...
Може, нехай пи*здує разом з тим звідки цього Федорова дістали 2019му. І дію, теж запхати подалі в цю свободу.
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09.11.2024 00:06 Відповісти

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