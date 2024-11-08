Кабмін передав Національний фонд інвестицій міністерству Федорова

Кабінет Міністрів передав єдиний майновий комплекс держпідприємства "Національний фонд інвестицій України" із сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив створити "Національний фонд інвестицій України" у березні 2021 року. Спочатку передбачалося, що йому передадуть в управління підконтрольні державі акції стартегічних держпідприємств для їх трансформації.

На початку квітня того ж року Кабмін заснував "Національний фонд інвестицій України", його керівником призначили на той час радника глави Офісу президента, президента KSE Тимофія Мілованова. З кінця 2022 року в.о. керівника підприємства була призначена його бухгалтерка Марина Колобаєва. З початку 2024 року сайт підприємства не оновлюється, про його діяльність за цей період невідомо.