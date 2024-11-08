Пільги не спокусили інвесторів: Кабмін урізав фінансування програми "інвестнянь" на 1,2 мільярда

Кабінет Міністрів зменшив передбачені у держбюджеті на 2024 рік видатки за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями" (так звана, програма "інвестнянь") на 1,24 мільярда гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Ці кошти Кабмін спрямував на додаткове фінансування двох інших програм:

237,16 млн грн – на "Державне стимулювання створення індустріальних парків";

1 млрд грн – на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" (для реалізації експериментального проєкту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва).

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Як повідомлялося, 4 жовтня Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір буде укладено між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір укладуть з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Міністерство економіки планує до кінця цього року підписати ще один інвестиційний договір в рамках так званого "закону про інвестнянь". Наразі свої заявки на отримання пільг від держави подали будівельна група "Ковальська", проєкт гірськолижного курорту у Славському від власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова, а також компанія доньок міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського,яка планує будувати зерновий термінал у порту "Південний".

Нагадаємо, цього року у держбюджеті передбачено 3 мільярди гривень на державну підтримку проєктів зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь". На наступний рік у Мінекономіки розраховують на аналогічну суму, розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.