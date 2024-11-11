Росія намагається легалізувати окупацію Запорізької АЕС через міжнародні конвенції, – ДІЯРУ

РФ намагається легалізувати збройне захоплення та окупацію мирних ядерних об’єктів України, використовуючи інструмент міжнародних конвенцій.

Про це голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков заявив під час пленарного засідання Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), передає пресслужба ДІЯРУ.

За його словами, в рамках підготовки до Восьмої наради сторін Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Росія, як сторона Конвенції, у своєму національному звіті представила статистичну інформацію щодо окупованих нею українських ядерних установок, що розташовані на майданчику Запорізької АЕС та в Автономній республіці Крим.

"Країна-агресор намагається видати ці установки за свої, всупереч ряду резолюцій Генеральної асамблеї ООН, Генеральної конференції та Ради Керуючих МАГАТЕ, позиції всього цивілізованого світу", – наголосив Коріков.

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Голова Держатомрегулювання закликав WENRA та країни, що входять до Асоціації, не допустити використання таких міжнародних інструментів із забезпечення світової ядерної та радіаційної безпеки як Об’єднана конвенція для легалізації агресії та терору РФ проти мирних ядерних об’єктів України.

У Держатомрегулювання додали, що за результатами обговорення цього питання країни-члени WENRA висловили солідарність з Україною та готовність вжити всіх можливих заходів, що передбачені правилами Об’єднаної конвенції, для недопущення визнання окупованих українських ядерних об’єктів російськими.

Як повідомлялося, раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков констатував, що Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.