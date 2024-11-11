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Новини
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Італійські виробники сталі продовжують купувати дешеві напівфабрикати в Росії, – "Метінвест"

керівник офісу гендиректора

Можливості українських металургів на європейському ринку не є конкурентними, тому що ЄС досі дозволяє місцевим виробникам купувати дешеві російські сляби, на які досі не поширюються санкції.

Про це розповів керівник офісу гендиректора "Метінвесту" Олександр Водовіз на Київському міжнародному економічному форумі, передає пресслужба компанії.

Крім того, у ЄС скоро запрацює механізм європейського екологічного мита СВАМ, який стане ще однією перешкодою для української металургії, яка потребує суттєвих інвестицій у модернізацію виробництва, наголосив представник "Метінвесту".

Він зауважив, що однією з перепон на шляху до такої модернізації є система гарантій, яка не створює рівних умов для українських та європейських підприємств.

"Ти маєш вийти на ринок, взяти гроші, а гарантії тобі надасть міністерство. Це не живі гроші. Європейці ж отримують безвідсоткові й безвиплатні гранти. А нам кажуть: візьміть кредити, платіть за них відсотки, а ми вам дамо за них гарантії. Це також, звісно, дуже хороший інструмент, і ми будемо ним користуватися. Але, знову ж таки, це не рівні умови", – пояснив Водовіз.

Він підкреслив, що доступ до ринку ЄС відкриє великі можливості для будь-якого українського виробника, але для цього слід надати українським компаніям умови, однакові з європейськими.

"Тоді ми готові конкурувати. Але якщо нам висунуть такі вимоги щодо екології, які висувають європейцям, ми програємо цю конкуренцію, і не зможемо зайти в цей ринок", – констатував представник "Метінвесту".

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Одним із ризиків застосування політики ЄС щодо коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM) для української промисловості Олександр Водовіз назвав неможливість беззастережної імплементації нормативних актів без належної підтримки підприємств.

"У частині екології ми бачимо настанови, що Україні слід ухвалити певні нормативні акти. Але ми не можемо приймати їх наосліп. Наприклад, в Європі для декарбонізації на кожен завод виділяється від 0,5 до 1 млрд євро. А у нас – нічого. Хочемо, аби звертали увагу на те, що ми перебуваємо в різних вагових категоріях", – зазначив керівник офісу гендиректора "Метінвесту".

Він наголосив, що ухвалення цих нормативних актів може зруйнувати основні галузі, які формують ВВП України. Тим часом як росіяни і далі продовжують посідати свою нішу на європейському металургійному ринку. І хоча частина санкцій проти російських виробників металопродукції справді далася взнаки, то інша частина – не подіяла.

"Щодо постачання слябів до ЄС Росія і далі займає сильну позицію. Наприклад, італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії. А ми не можемо купувати ці дешеві сляби, і програємо їм у конкуренції", – додав керівник офісу гендиректора "Метінвесту".

Автор: 

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Топ коментарі
+3
Гру́па Метінве́ст - міжнародна група гірничо-металургійних компаній, що володіє металургійними підприємствами в десятках країн й не тільки Європи , належитьРінату Ахметову .

Не для того Ренатка віддав своє ТБ в Україні Єрмаку-Ккозиру , щоб його Кремль (пахана того ж Козира) обкрадав... Та ще й кабмін вже не повністю його- аграрного менеджера Камишіна прибрав Єрмак - нехай й в ОПУ але ж офіційно вже не ПРи владі а ПРи неконстітуційному органі Єрамковлади

МАСК АХМЕТОВА ПЕРЕГНАВ - він особисто гутарить з Хйлом й впливає ОДИН на суспільну думку мас у США . Його Х- це не шарага ЄРМАКОМАРАФОНУ оліграхату навіть +ботоферми Подоляка ...
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11.11.2024 15:44
+3
Ахмєтка жалуєццца, а там уже Маск біля хйла рулить...
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11.11.2024 15:45
+2
Тисячі тонн вибухівки які кацапи підриваютьв Україні створюють гігантську екологічну проблему для всієї планети, але європейці цього бачити не хочуть. Це подвійні стандарти.
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11.11.2024 15:31
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Потужні партнери. Єта другоє
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11.11.2024 15:23 Відповісти
Ахмєтка жалуєццца, а там уже Маск біля хйла рулить...
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11.11.2024 15:45 Відповісти
Тисячі тонн вибухівки які кацапи підриваютьв Україні створюють гігантську екологічну проблему для всієї планети, але європейці цього бачити не хочуть. Це подвійні стандарти.
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11.11.2024 15:31 Відповісти
Гру́па Метінве́ст - міжнародна група гірничо-металургійних компаній, що володіє металургійними підприємствами в десятках країн й не тільки Європи , належитьРінату Ахметову .

Не для того Ренатка віддав своє ТБ в Україні Єрмаку-Ккозиру , щоб його Кремль (пахана того ж Козира) обкрадав... Та ще й кабмін вже не повністю його- аграрного менеджера Камишіна прибрав Єрмак - нехай й в ОПУ але ж офіційно вже не ПРи владі а ПРи неконстітуційному органі Єрамковлади

МАСК АХМЕТОВА ПЕРЕГНАВ - він особисто гутарить з Хйлом й впливає ОДИН на суспільну думку мас у США . Його Х- це не шарага ЄРМАКОМАРАФОНУ оліграхату навіть +ботоферми Подоляка ...
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11.11.2024 15:44 Відповісти
Статки Ахмєтова 4 мільярди баксів (2024). Статки Маска - 290 мільярдів баксів (2024). Ахмєтов голодранець. Просто великий шматок лайна в каналізації третього світу.
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11.11.2024 15:51 Відповісти
Нам зараз потрібен український "черчель". Все інше потім
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11.11.2024 16:03 Відповісти
От вийде такий "Черчіль" і скаже "Я вам обіцяю піт і кров". Ото натхнення з бойовим духом прибуде!...
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11.11.2024 16:06 Відповісти
Черчеля транслювали ЗМІ , котрі вивховували суспільну думку, подавали думки політиків державних діячів - еліт, котрі вірили в нього й підтримували Черчіля . А тепер порівняйте перегляди т зв діалогів або наплив лайків на тому ж Х або на ТІК-ТОК з кількістю переглядів усіх ЗМІ США взятих на час проведення гострого періоду виборів у США . Й порівняйте вплив й порівняйте рівень користувачів ... Оруел тихо сміється з небес.
В Украхїні у 2019 році це відбулося впливом ботоферм та ТБ каналів оліграхату , під менеджеруванням Кремля - це був нижчий рівень , перша ступінь впливу нових технологій . Твітер Маска - то СУПЕРЛІГА "абалваніванія"- скоро у війну й перзиднта УКРАЇНІ ВИБЕРУТЬ... Він сидів поряд з Трампом під час першої "абработки" Зеленського...
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11.11.2024 16:30 Відповісти
й це ше НЄ ПРєдел - він один у Білому Домі при владі. А в Україні ціле шобло олігархату буде танцювати вже не під Хйла а під його домомовленності з Маском?
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11.11.2024 16:19 Відповісти
Американці "прогнозують" що за чотири роки Трампа Маск стане першим ів історії доларовим трильйонером і зможе на вибір купувати країни і навіть цілі континенти... Якщо, звісно, не пристрелять вчасно.
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11.11.2024 16:25 Відповісти
Ти ,завдяки грошам українців ,вийшов на світовий ринок, фінансуєш на кілька сотень млн, доларів футбольну команду,купляєш віли,інвестуєш по цілому світі,будуєш яхти, більше,як в багатьох європейських країнах, продаєш українському народу електроенергію,платиш меншу зарплатню.як в європейських країнах.не платиш таких самих податків,як наприклад німецькі сталевари і хочеш грошей ще з кишені українців....для гарантій...
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11.11.2024 16:20 Відповісти
Доречі оцей жалобщік Ахметова рулить його ОСНОВНИМ бізнесом. з 2008 р .Так, на роки раніше почав менеджерувати, на меншому рівні звичайно, сотовим зв"язком, Умєров. Вони заробляли Ахмєтову бабло на здачу Донбасу й т д й т п Й панєслаась Україна типу вільна та демократична з вічними шоу про демократію, до повномасштабної ВІЙНИ - з ТБ Медведчука, Ахмєтова , Пінчука та Бєні (котрого спецслужба ховає від правосуддя у США -чекають на Трампа мабуть. Він поважає таких крутих бізнесменів)
Й ПРиплилі Українці у свої надіях на партнерів до союзу ВИБРАНИХ НАРОДОМ еліт США+Раша+Китай ну а далі усі примкнуть...
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11.11.2024 16:47 Відповісти
.... треба щоб ахмет, не вілли купував ,і не байки з локшиною для нас поширювала його прислуга, а навчився пристойності ...
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11.11.2024 18:50 Відповісти

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