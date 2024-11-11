"Слуги народу" пропонують забрати пільги у комунальних похоронних бюро, щоб відкрити ринок для приватних компаній

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, які вплинуть на сферу ритуальних послуг.

Проєкт закону № 12189 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг" зареєстрували 8 листопада, передає liga.net.

Документ передбачає реформування цього ринку для створення більш конкурентного середовища, що має сприятиме покращенню якості та сервісу таких послуг.

Ініціаторами вказаного законопроєкту переважно є депутати від "Слуги народу", зокрема Андрій Мотовиловець, Олег Бондаренко, Мар’яна Безугла (позафракційна) та інші.

У пояснювальній записці наголошується, що сьогоднішня модель регулювання ринку ритуальних послуг потребує оновлення.

Що пропонує законопроєкт

На думку законодавців, деякі положення чинного закону не відповідають сучасним умовам і заважають ефективно працювати як державним, так і приватним компаніям.

Відтак нардепи пропонують скасування податкових пільг. Пропонується скасувати податкові пільги для державних і комунальних служб у цій галузі. Зокрема, йдеться про скасування звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та товари, що надаються державними структурами.

Також передбачено відмову від спрощеного оподаткування. Постачальники ритуальних послуг більше не зможуть користуватися спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

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Запропоновані зміни, на переконання депутатів, дозволять створити рівні умови для всіх компаній на ринку, що підвищить рівень конкуренції. Зрештою, це може призвести до покращення якості ритуальних послуг завдяки конкуренції та впровадженню інновацій.

У разі ухвалення законопроєкту, ринок ритуальних послуг може відкритися для приватних компаній, які зможуть інвестувати у нові об'єкти, такі як приватні кладовища або крематорії. При цьому, державний бюджет не зазнає додаткових витрат на реалізацію цієї реформи, а зміни мають позитивно вплинути на споживачів завдяки розширенню спектра послуг і підвищенню їхньої якості.