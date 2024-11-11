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Новини
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"Люди біднішають, середній чек падає": Найбільший український виробник товарів для дому пояснив експансію за кордон

біосфера

Корпорація "Біосфера", один з найбільших гравців українського ринку виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує продовжувати активну експансію на іноземні ринки на тлі зменшення ринку в Україні.

Про це засновник засновник і CEO корпорації Андрій Здесенко розповів на Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що наразі "Біосфера" працює вже на 25 ринках, і найсерйозніший крок до виходу на міжнародні ринки було зроблено після початку повномасштабної російської агресії.

"Ми придбали австрійську компанію Alufix із брендом, із 4 branch (відділеннями, – ред.) та їхнім виробництвом у Румунії. Саме коли в нас упали обіги (в Україні, – ред.) на 30%, тому що виїхала наша аудиторія, і зараз ще (впали, – ред.) на 10%, бо постійне підвищення цін, на жаль, люди біднішають, ... середній чек падає", – додав керівник "Біосфери".

За його словами, завдяки програмі світового розвитку, експансії в Європі та в Азії корпорації вдалося продовжити зростання. Він зазначив, що бренди "Біосфери" "Фрекен Бок", Smile вже є лідерами в Казахстані та Киргизстані, компанія має дуже потужну представленість у Вірменії, Грузії, Азербайджані.

"Наступного року ми плануємо відкрити виробництво в Узбекистані, тому що там 100-мільйонний кластер розташований", – повідомив Здесенко.

Він також зазначив, що "Біосфера" у 2024 році збільшила свій бізнес приблизно вдвічі і націлена створити "мільярдну компанію". Для цього "Біосфера" створила міжнародну advisory board у Відні, яка допомагає вибудовувати стратегію світової експансії.

Водночас він констатував, що корпорація має десятки світових конкурентів, які працюють без обмежень, що є зараз в Україні. Зокрема, компанія додатково витрачає ресурси на забезпечення електроенергією (зокрема, минулого тижня встановила газовий генератор на 1,5 МВт). Крім того, "Біосфера" через запроваджені під час воєнного стану обмеження на виведення валюти стикається із складнощами при фінансуванні з України своїх міжнародних дочок.

Що купує і що продає корпорація "Біосфера"?

Як повідомлялося, у червні 2022 року Андрій Здасенко розповідав, що корпорація "Біосфера" після початку війни провела часткову релокацію виробництва та логістичних потужностей у західні області України та планує організувати виробництво за кордоном для роботи на іноземних ринках.

Наприкінці 2022 року "Біосфера" придбала австрійську торговельну марку Alufix, включно із заводом у Румунії та торговельними представництвами у європейських країнах.

У лютому 2024 року "Біосфера" придбала українське ТОВ "Сервіс Про", яке кілька років тому називало себе найбільшим дистриб’ютором товарів на цьому ринку.  

У червні 2024 року корпорація "Біосфера" продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи подальше зменшення народжуваності в Україні.

Що виробляє корпорація "Біосфера"

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 1 тис. найменувань під 16 торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon).

Потужності корпорації представлені трьома заводами загальною виробничою площею 30 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року корпорація відкрила новий напрямок FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші.

Автор: 

бізнес (1165) виробництво (1294) Узбекистан (71)


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Топ коментарі
+6
Це схоже на ІПСО кремля......як може народ бідніти при правлінні найвеличнішого лІДОРА??
Засновник корпорації розхитує лодку і мабуть є "рукою кремля".
Бо говорить якісь неймовірні речі. Он по 1000 гривень обіцяють роздати всім. Вчителя вже отримують по 4000 долярів. Мільйон ФіПіВі вже передано на фронт. А народні МСЕК та прокурори працюють навіть при наявності інвалідності. Нічого не жаліють заради перемоги...."працюють" 24/7 без вихідних та відпочинку.
Всі хто говорить(викриває) про корупцію та зменшення статків українців - є ворогами країни і працює на пропаганду ворога !!!!!!!!
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11.11.2024 16:58
+3
Нихрена себе падае, чек больше стал, вернее ценник на нем
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11.11.2024 16:54
+1
Вони на свою продукцію цін не бачили..
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11.11.2024 17:13
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Нихрена себе падае, чек больше стал, вернее ценник на нем
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11.11.2024 16:54 Відповісти
Вони на свою продукцію цін не бачили..
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11.11.2024 17:13 Відповісти
Це схоже на ІПСО кремля......як може народ бідніти при правлінні найвеличнішого лІДОРА??
Засновник корпорації розхитує лодку і мабуть є "рукою кремля".
Бо говорить якісь неймовірні речі. Он по 1000 гривень обіцяють роздати всім. Вчителя вже отримують по 4000 долярів. Мільйон ФіПіВі вже передано на фронт. А народні МСЕК та прокурори працюють навіть при наявності інвалідності. Нічого не жаліють заради перемоги...."працюють" 24/7 без вихідних та відпочинку.
Всі хто говорить(викриває) про корупцію та зменшення статків українців - є ворогами країни і працює на пропаганду ворога !!!!!!!!
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11.11.2024 16:58 Відповісти
Ви про дерева забули
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11.11.2024 17:15 Відповісти
це така збочена реклама? - бо я вперше чую назву цієї корпорації, а з усіх перечислених торгових марок десь зустрічав тільки "фрекен бок"
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11.11.2024 17:23 Відповісти
Так і незрозуміло, що вони власна ********* крім вати і " торгівельних марок"?
Без стьобу.
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11.11.2024 18:20 Відповісти
Торгова марка ФрекенБок.
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11.11.2024 19:15 Відповісти
Це серветки, мішки для сміття..
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11.11.2024 21:40 Відповісти
Ви просто неуважно читаєте інфо на упаковці. У вас точно щось є вдома від них
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16.11.2024 12:15 Відповісти
А зарплата на их предприятии зато..копейки..
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12.11.2024 00:20 Відповісти

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