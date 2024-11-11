АРМА оцінила вартість активів в управлінні у 12 мільярдів гривень

Загальний портфель активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів складає 12 млрд грн, із яких 8 млрд грн вкладено у військові облігації.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Станом на 2024 рік загальний портфель АРМА вже складає 12 млрд грн, із них управління грошовими коштами – це 10 млрд грн, 8 із яких у військових облігаціях, тобто вони вже працюють на сили оборони", – розповіла Дума.

За її словами, за 10 місяців 2024 року АРМА отримало 2 млрд грн від управління арештованими активами та їх реалізації.

"Тільки дохід від ОВДП становить уже 700 млн грн до державного бюджету. У серпні ми закупили військові облігації на $31 млн, які за один місяць принесли дохід у $700 тис. У вересні було придбано військові облігації на 6,5 млн євро", – сказала Дума.

Вона зауважила, що ставка за військовими облігаціями становить 18,5%, тоді як депозитна ставка в банках – 11,5%. При знятті арешту з активів АРМА повертає власнику кошти за ставкою 11,5%, а різниця у 7% залишається в державному бюджеті.

На початку листопада повідомлялося, що АРМА виставила на продаж арештовані активи на 800 млн грн, більшість із них належать росіянам.