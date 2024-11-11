У Польщі запустили найбільшу газову електростанцію в країні. Її будівництво коштувало майже $1 мільярд
Польська державна компанія Polska Grupa Energetyczna (PGE) ввела в експлуатацію найбільшу газову електростанцію в Польщі та одну з найсучасніших у Європі.
Електростанція складається з двох агрегатів загальною потужністю 1366 МВт, повідомляє галузеве видання ExPro.
Номінальний ККД агрегатів перевищує 63%, що на 70% вище у порівнянні зі старими вугільними енергоблоками, зауважили у PGE.
"Завдяки можливості швидкого запуску агрегату та можливості гнучкої роботи він підтримуватиме розвиток відновлюваних джерел енергії. Швидкість пуску від холодного стану до технічного мінімуму електростанції становить 4 години, а від гарячого до технічного мінімуму 30 хвилин", – зазначається у повідомленні PGE.
Очікується, що введена в експлуатацію електростанція вироблятиме достатньо електроенергії для задоволення 5% національного попиту.
Електростанція PGE Gryfino Dolna Odra розташована в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, інвестиції у її спорудження оцінюються у понад 3,7 млрд злотих (близько $900 млн).
Електростанція "була спроєктована таким чином, щоб відповідати найсуворішим обмеженням на викиди", стверджує PGE.
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