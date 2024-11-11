Заволодіння 150 мільйонами: БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це йдеться в повідомленні БЕБ, подробиці справи містяться в судовому реєстрі, передає LIGA.net.

Як повідомляється, кримінальне провадження стосується схеми виведення з-під застави адміністративно-виробничого комплексу ПрАТ "Київ-Одяг" у 2009 році.

У 2008-2009 роках ПрАТ "Київ-Одяг" отримало в "Укргазбанку", який на той момент був приватним банком, два кредити на загальну суму понад 236 млн грн.

Для забезпечення кредитів компанія передала банку в заставу адміністративно-виробничий комплекс площею понад 20 тис. кв. м, розташований за адресою: Київ, вул. Куренівська, 2Б.

Компанія не повернула кредити в обумовлений термін, і коли "Укргазбанк" звернувся до суду для стягнення заборгованості, з'ясувалося, що у квітні 2009 року між банком і американською компанією Jupiter Service LLC було укладено договір поступки права вимоги за кредитними договорами.

Однак банк наголошував, що ніколи не укладав зазначеного договору.

За даними слідства, тодішній заступник голови правління "Укргазбанку" підробив договір поступки.

Jupiter Service LLC, з якою нібито було укладено угоду, фактично не вела господарської діяльності, а підписи від її імені поставили сторонні особи.

"Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з-під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості за кредитом та повернення заставного майна на користь банку. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину", – повідомляє Бюро економічної безпеки.

У межах справи розслідується заволодіння 150 млн грн – це один із двох кредитів, отриманих ПрАТ "Київ-Одяг".

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.