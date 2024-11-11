Дочірній банк Raiffeisen у Росії виставив на продаж свій колишній головний офіс у Москві

Дочірній російський банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) виставив на продаж будівлю свого центрального офісу у Москві.

Будівля площею 2 669 кв. м знаходиться на Троїцькій вулиці, неподалік станції метро "Сухарівська", пише російська редакція Forbes.

Початкова вартість об'єкта – 554,4 млн рублів ($6,6 млн за поточним курсом), повідомив Російський аукціонний будинок.

Виставлена ​​на продаж будівля належить АТ "Райффайзенбанк" на правах власності. До угоди також входить земельна ділянка площею 620 кв. м.

Ця будівля була вказана у якості центрального офісу банку до вересня 2022 року, зараз адресою банку зазначається площа Смоленська-Сінна, 28.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Перед цим RBI підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж білоруського "Пріорбанку".

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

Після цього російські компанії почали масово переходити до "ОТП банку", що входить до угорської групи ОТР.