Інфляція у жовтні знову перевищила прогноз Нацбанку

Споживча інфляція в Україні за жовтень цого року в річному вимірі пришвидшилася до 9,7% з 8,6% у вересні.

Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на дані Держстату.

"Темпи зростання цін очікувано прискорилися, проте перевищили траєкторію прогнозу, опублікованого в жовтневому Інфляційному звіті", – зазначили в НБУ.

Повідомляється, що однією з основних причин стало стрімкіше зростання цін на продовольчу продукцію внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільгоспкультури та відтак меншої пропозиції продуктів харчування.

Також швидше, ніж очікувалися, зростали й адміністративно-регульовані ціни та ціни на паливо, хоча подорожчання палива і сповільнилося.

Базова інфляція в жовтні зросла до 8,3% з 7,3% у вересні.

Відповідна динаміка зумовлювалася насамперед швидшим подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, а також подальшим зростанням витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці.

У Нацбанку зауважили, що найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через:

меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування;

розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків;

подальше зростання заробітних плат;

дефіцит електроенергії під час опалювального сезону.

Зниження інфляції, за прогнозом Нацбанку, розпочнеться вже навесні наступного року. До кінця 2025 року вона сповільниться до 6,5% і надалі прямуватиме до цілі НБУ 5%.

"Цьому посприяють заходи процентної та валютно-курсової політики центробанку, а також зростання пропозиції продовольчих товарів і послаблення зовнішнього цінового тиску", – пояснили в НБУ.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні. У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій. У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.