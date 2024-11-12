Третина тепломереж в Росії досягла критичного зносу. Раніше росіян попросили потерпіти аварії ЖКГ 5-6 років

Близько третини тепломереж Росії давно вичерпали свій експлуатаційний ресурс і гостро потребують заміни.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на опитаних експертів.

Комунікації по всій країні дісталися у спадок ще від СРСР, а оновити їх за один сезон немає фінансових, ані тимчасових ресурсів.

"Тепломережі не витримують. Більша їх частина встановлювалися ще в радянські часи – вони сильно зношені і пошарпані корозією. Згодом матеріал тепломереж стає тоншим – високих температур вони не витримують, великого тиску теж, тому відбуваються аварії", – заявив фахівець із теплоенергетики.

У 2023 році в Росії функціонувало 74,4 тис. джерел теплопостачання – на 400 менше, ніж роком раніше, і на 2,7 тис. менше, ніж у 2021 році, випливає з даних Росстату.

Загальна довжина тепломереж у країні становить 167,7 тис. кілометрів. При цьому довжина ділянок, які потребують заміни, у 2023 році досягла 51,4 тис. кілометрів, що становить 30,7% усіх тепломереж, а 23% труб (або 39 тис. кілометрів) зношені настільки, що потрапляють у категорію старих.

Фінансові проблеми лише посилюють ситуацію. За словами експертів, кошти, закладені в тарифи на теплопостачання, йдуть на покриття поточних ремонтів, оплату праці співробітників та компенсацію тепловтрат, але на капітальні роботи грошей не вистачає.

До того ж Федеральна антимонопольна служба обмежує зростання тарифів, що робить галузь невигідною для приватних інвесторів.

"Державні підприємства збиткові – через старий стан теплових мереж та аварій доводиться постійно проводити їх ремонти та заміну, це лягає на плечі теплопостачальних організацій. При цьому тарифи з погляду бізнесу сьогодні є досить низькими, і це робить галузь непривабливою для інвесторів", – пояснив один із експертів.

Із 1 липня 2024 року тарифи на ЖКГ в Росії проіндексували на 9,8%, але, як запевняють фахівці, цих коштів для капітальної модернізації недостатньо. За їхніми підрахунками, на оновлення тепломереж потрібно трильйони рублів. Однак влада РФ продовжує обмежуватися лише тимчасовими заходами.

"Все, що можуть робити комунальники, – латати дірки. Як ти лататимеш трубу краще чи ефективніше, якщо вона вся в латках? Потрібні колосальні вкладення та мінімум 5-10 років активної заміни тепломереж", – заявив один із фахівців.

За його словами, минулого літа вдалося реконструювати лише найаварійніші ділянки, і майбутня зима "обов'язково принесе нові проблеми".

"Ну, замінили труби, що повністю прогнили, а ті, що прогнили на 50%, на 70%, – залишилися. Звісно, ​​їх прорве, якщо вдарять сильні морози. Якщо не разом все і не близьке до Москви, ми про це, може, і не почуємо", – зазначив він.

Цієї осені комунальні служби вже зіткнулися з хвилею аварій.

У Новосибірську, наприклад, де температура опустилася до нуля, через поломку насосної станції без тепла залишилося 640 будинків.

У Мурманську на сім годин відключили опалення та гарячу воду для 44 житлових будинків, пояснивши це необхідними ремонтними роботами, спрямованими на забезпечення надійної роботи систем водного, газового та теплового постачання.

У Твері понад 800 житлових будинків та кілька соціальних об'єктів не підключили до тепла вчасно через проблеми з тиском у системі.

Минулої зими аварії торкнулися 59 регіонів Росії та близько 1,5 млн людей – рекордний показник. Мінбуд РФ оцінює знос трубопроводів у Росії як вкрай високий – потрібна заміна 60% усіх труб. За даними Фонду сприяння реформуванню ЖКГ, знос становить 70%.

Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив, що зупинити зношування комунальної інфраструктури в Росії вийде не раніше ніж через 5-6 років, використовуючи програму її модернізації.

Як повідомлялося, з 1 липня 2024 року регульовані ціни на газ для всіх категорій споживачів у Росії вже зросли на 11,2%, що стало рекордним підвищенням за останні 11 років. Це мало допомогти "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.