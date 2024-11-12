В Україні зростає споживання електроенергії, "Укренерго" закликає заощаджувати світло всю добу
Станом на ранок 12 листопада, споживання демонструє тенденцію до зростання. Енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання протягом всієї доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що станом на 6:30, рівень споживання був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – 11 листопада.
Учора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,1% більшим, ніж у п’ятницю, 8 листопада.
В "Укренерго" нагадують, що українська енергосистема досі відновлюється після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 11 листопада у низці областей України запроваджували аварійні відключення електроенергії. Їх ввели як превентивний захід через загрозу ракетного удару.
Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.
Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.
За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Польщі вдалося уникнути відключень світла завдяки імпорту електроенергії з України. Про це пише Rzeczpospolita, https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/import-z-ukrainy-vriatuvav-polshchu-vid-vidkliuchen-************** передає LIGA.net.