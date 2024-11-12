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Новини
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В Україні зростає споживання електроенергії, "Укренерго" закликає заощаджувати світло всю добу

Укренерго закликає заощаджувати світло всю добу

Станом на ранок 12 листопада, споживання демонструє тенденцію до зростання. Енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 6:30, рівень споживання був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – 11 листопада.

Учора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,1% більшим, ніж у п’ятницю, 8 листопада.

В "Укренерго" нагадують, що українська енергосистема досі відновлюється після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 11 листопада у низці областей України запроваджували аварійні відключення електроенергії. Їх ввели як превентивний захід через загрозу ракетного удару.

Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Перші натяки Зельоних на відключення.
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12.11.2024 11:23 Відповісти
Всі притомні люди розуміють це і влада тут ні до чого
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12.11.2024 13:04 Відповісти
То може, сімдесятитрьох процентний пояснить, чому не зроблено ні на копійку з рекомендації ще в першу блекаутну зиму, про необхідність децентралізувати виробництво електроенергії. Щоб кожна громада могла забезпечити себе електроенергією. І чому прислану ще в першу зиму газотурбінну електростанцію, Єрмак передав людині Деркача, в Енергоатом. Де вона майже два роки пролежала запакована. Хоча її США передали для тестування, і готові були надіслати тисячі таких. Владі це не потрібно, не вигідно, ціль у влади друга, чи що?
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12.11.2024 15:12 Відповісти
До влади я не маю ніякого відношення. Знову "прості рішення". Просто взяти і децентралізувати. В кожній громаді побудувати електростанцію? Круто
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12.11.2024 16:57 Відповісти
Ну ачо нет - за доставку же бабло капает.
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12.11.2024 12:10 Відповісти
А потім польська чи німецька сторона знову підставить бариг:

Польщі вдалося уникнути відключень світла завдяки імпорту електроенергії з України. Про це пише Rzeczpospolita, https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/import-z-ukrainy-vriatuvav-polshchu-vid-vidkliuchen-************** передає LIGA.net.
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12.11.2024 13:28 Відповісти
Це аварійна допомога. Так само як і нам аварійно допомагають
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12.11.2024 16:58 Відповісти
Нехай укренерго повідключаю свої "криптоферми"
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12.11.2024 13:43 Відповісти

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