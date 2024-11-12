Українські банки отримали 118 мільярдів гривень прибутку за дев’ять місяців

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

У третьому кварталі усереднена дохідність кредитів та портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили збільшуватися. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%.

Водночас вартість фондування дещо знизилася слідом за зниженням ринкових депозитних ставок. Тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу.

За підсумками дев’яти місяців цього року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.

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Як додали у Нацбанку, зі зростанням фінансових результатів збільшилися і обсяги нарахованих банками податків на прибуток, що становили за цей період 35 млрд грн.

Рентабельність капіталу банків за дев’ять місяців 2024 року становила 45,8%, що нижче аналогічного показника попереднього року – 56,9%. У разі набрання чинності законом, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це сповільнить накопичення банками капіталу для посилення власної стійкості та подальшого кредитування економіки.

За результатами 2023 року українські банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Проголосована редакція законопроєкту серед іншого передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, як це вже було у минулому році. Проти підвищення податку для банків виступали Мінфін та НБУ.