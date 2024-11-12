Російська влада нарахувала $7 мільярдів збитків внаслідок боїв на Курщині

Російська влада оцінює витрати на відновлення Курської області внаслідок операції Збройних сил України (ЗСУ) перевищують 700 мільярдів рублів ($7,1 млрд за поточним курсом).

Про це губернатор російського регіону Олексій Смірнов заявив під час оперативної наради, передає The Moscow Times.

"Де йшли бойові дії або була інтенсивна робота артилерії, безпілотної авіації, ми говоримо про те, що там нам потрібно 118 млрд. З перших днів ми прораховуємо, загальні витрати на відновлення Курської області – понад 700 млрд", – заявив Смірнов.

За його словами, оцінка враховує збитки, завдані підприємствам, агропромисловому комплексу, соціальним установам, комунальній інфраструктурі та іншим об'єктам.

У вересні Смірнов оцінював втрати від бойових дій на території Курської області у "десятки мільярдів рублів".

Для порівняння: на 2024 рік бюджет Курської області був запланований з видатками у розмірі 88,7 мільярда рублів та доходами на суму 83,2 мільярда. Дефіцит бюджету становив 5,5 мільярда рублів.

Під час планування бюджету на 2025 рік влада регіону оцінювала очікуваний обсяг видатків у 79,2 млрд рублів, проте 7 листопада спікер Курської облдуми Юрій Амєрєв звернувся до федеральної влади у Москві з проханням про додаткову фінансову допомогу у розмірі 24,9 мільярда рублів на наступний рік.

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Як повідомлялося, з вересня російські війська почали активно використовувати для ударів у Курській області керовані авіаційні бомби, які завдають великих руйнувань.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок агресії Росії, сягнули близько $800 млрд.

За оцінками Світового банку, Єврокомісії та ООН, станом на 31 грудня 2023 року, загальна вартість відновлення України внаслідок російської агресії оцінювалася у $486 мільярдів упродовж наступного десятиліття.