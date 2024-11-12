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Нацполіція прийшла з обшуками у "Київтеплоенерго"

Нацполіція проводить обшуки у

Співробітники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві проводять обшуки у головному офісі КП "Київтеплоенерго".

Слідчі дії пов'язані з розслідуванням щодо будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

"Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників. КП "Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання", – наголошують у пресслужбі підприємства.

У "Київтеплоенерго" додали, що наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами. Це може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста під час опалювального сезону, вважають у пресслужбі підприємства.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня правоохоронці вже проводили обшуки на території КП "Київтеплоенерго" у справі щодо привласнення бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вул. Антоновича у 2016 році. Тоді у КМДА зауважували, що що на той час паливно-енергетичний комплекс столиці обслуговувало ПАТ "Київенерго", а комунального підприємства "Київтеплоенерго" ще не існувало, мережі в його управління передали лише після 2018 року.

Автор: 

Київ (4678) обшук (605) Нацполіція (509) опалювальний сезон (1150) Київтеплоенерго (185)


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Такие приходят и говорят: "А покажите где вы на складе тепло прячете!"
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12.11.2024 14:14 Відповісти
А у Львівтеплоенерго ?! Такі платіжки людям нараховують, що жах, а збиткові. Зато керівники Львівтеплоенерго мультимільйонери!
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12.11.2024 14:54 Відповісти

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