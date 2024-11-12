Колишній зять Черновецького купив лізингову компанію у депутатки Київради

Колишній зять ексмера столиці Леоніда Черновецького та бізнесмен В'ячеслав Супруненко купив лізингову компанію "Калина-Автолізинг" у депутатки Київської міської ради Ганни Коваленко.

Про це свідчать дані в системі розкриття інформації SMIDA, передає liga.net.

Згідно з ними, 30 жовтня Супруненко став власником 100% у статутному капіталі ТОВ "Калина-Автолізинг", викупивши частки інвестиційного фонду "Ківі" (88,33%) і страхової компанії "Країна" (11,67%). Бенефіціарною власницею обох компаній є депутатка від "Європейської солідарності" Ганна Коваленко.

Сума угоди не повідомляється.

За даними аналітичної системи Contr Agent, після придбання лізингової компанії Супруненко перейменував її в "Амо Лізинг".

Лізингова компанія займається придбанням майна та здачею його в оренду (лізинг) фізичним або юридичним особам. Під час оренди компанія зберігає право власності на майно, а клієнт користується ним на умовах довгострокового договору, поступово виплачуючи його вартість та додаткові комісії.

Як повідомлялося, влітку АМКУ оштрафував компанії ексдепутата Київської міської ради В’ячеслава Супруненка за концентрацію без дозволу активів ПрАТ "Краплинка" (до 2018 року – завод безалкогольних напоїв "Росинка"). Загальна сума штрафів становила майже мільйон гривень.