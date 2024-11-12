Столиця Фінляндії примусово вилучить найбільшу арену міста у підсанкційних друзів Путіна

Столиця Фінляндії – Гельсінкі – ініціює примусове викуплення найбільшої спортивної арени міста в її російських власників, які потрапили під санкції.

Про це повідомила виконавча рада міста, передає Reuters.

"Гельсінкі Арена", великий концертний майданчик і хокейна арена, була закрита з 2022 року після санкцій, накладених на російських інвесторів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну того року.

Минулого року в Гельсінкі повідомили, що російсько-фінські бізнесмени Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які контролюють компанію, є власницею арени, зіткнуться з експропріацією, якщо вони добровільно не продадуть майно.

Міська влада Гельсінкі заявила, що просування експропріації необхідно, щоб зупинити занепад будівлі та запобігти шкоді репутації Фінляндії через нездатність обслуговувати великі міжнародні заходи.

Процес потенційно може зайняти роки й потребуватиме дозволу від уряду та компенсації власникам.

За оцінками столичної влади Фінляндії, в 2023 році готелі, ресторани та інші підприємства втрачали до $425,24 млн доходу на рік, поки арена простоювала.

Усі активи Тимченка в Європейському Союзі заморожені, а Ротенберг є об'єктом американських санкцій, запроваджених проти його батька Бориса, дядька Аркадія та їхніх родин за тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Наприкінці березня цього року повідомлялося, що міська рада Гельсінкі вирішила викупити спортивно-концертний комплекс Helsinki Hall, яким володіють російські бізнесмени, друзі президента РФ Владіміра Путіна Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

Тоді зазначалося, що влада міста не планує володіти ареною постійно – її збираються повернути в експлуатацію, а потім продати новим власникам.

Формально замороженою є не сама арена, а акції власників, які включені до списків санкцій. Санкції заважають використовувати стадіон, наприклад, для концертів, оскільки в разі оренди доведеться переказувати гроші на рахунки підсанкційних осіб.