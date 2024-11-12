Кабмін цьогоріч виділив 7,5 мільярда для побудови шкільних укриттів на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів України виділив 7,5 млрд грн для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тис. учнів повернутися в класи для залучення дітей до очного навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр україни Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 листопада.

Окрім того, за словами Шмигаля, 1,2 млрд грн спрямовано на закупівлю шкільних автобусів, і з понад 500 запланованих більше 400 вже закуплено.

"Понад 240 тис. девайсів надано школам для дітей та вчителів. 2 млрд грн передбачено на харчування дітей початкових класів, а 1,5 млрд грн – на модернізацію шкільних харчоблоків", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні Бюро економічної безпеки виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни.

До того сало відомо, що вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Крім того, раніше мер Вишневого від "Слуги народу" Ілля Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами.