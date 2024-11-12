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Новини
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Кабмін цьогоріч виділив 7,5 мільярда для побудови шкільних укриттів на прифронтових територіях

Скільки виділено на побудову укриттів на прифронтових територіях?

Кабінет Міністрів України виділив 7,5 млрд грн для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тис. учнів повернутися в класи для залучення дітей до очного навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр україни Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 листопада.

Окрім того, за словами Шмигаля, 1,2 млрд грн спрямовано на закупівлю шкільних автобусів, і з понад 500 запланованих більше 400 вже закуплено.

"Понад 240 тис. девайсів надано школам для дітей та вчителів. 2 млрд грн передбачено на харчування дітей початкових класів, а 1,5 млрд грн – на модернізацію шкільних харчоблоків", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні Бюро економічної безпеки виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни.

До того сало відомо, що вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Крім того, раніше мер Вишневого від "Слуги народу" Ілля Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами.

Автор: 

будівництво (2223) фінансування (2023) школа (246) укриття (102)


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Як не збільшити фінансування армії не допоможуть ні укриття ні безкоштовні сніданки ні доплати вчителям Країну захистить армія і аж ніяк не кешбеки чи тисяча від буби і не телемарафон Інколи здається що живемо не в воюючій країні а паралельній реальності
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12.11.2024 19:05 Відповісти
Для кацапів?
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12.11.2024 19:32 Відповісти

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