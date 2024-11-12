Частково працездатних українців повертатимуть на роботу: Кабмін схвалив реформу соцстрахування

Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, які передбачають призначення соціальних виплат з урахуванням оцінки "працездатності".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи", – написав Шмигаль.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив два законопроєкти, що регламентуватимуть соціальні послуги та страхові виплати.

"Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін схвалив законопроєкти:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю";

"Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку з формуванням комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю".

Перший законопроєкт передбачає модернізацію системи соціального страхування та підтримки осіб, які частково або повністю втратили працездатність.

Зокрема, пропонується передбачити створення умов, за яких особа, яка отримала травмування чи професійне захворювання, може повернути собі працездатність і фінансову незалежність, а у випадку, якщо це неможливо – забезпечити такій особі достатню підтримку.

Для цього пропонується запровадити статус "працездатності" особи, при цьому статус "інвалідності" залишається без змін.

Зокрема, визначається, що:

статус "стійке повне обмеження працездатності" передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати;

передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати; при статусі "стійке часткове обмеження непрацездатності" особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню;

особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню; особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Очікується, що статус "працездатності" анонімно визначатиме незалежний експерт.

"За рахунок більш ефективної реабілітації система зосередиться на відновленні потенціалу людини до роботи та поверненні її на ринок праці", – пояснив основну мету законопроєкту представник уряду.

Водночас виплати для осіб, які потребують підтримки під час реабілітації, будуть збільшені. Також передбачено, що страхова виплата може виплачуватися особі терміном до одного року, на випадок, якщо процес реабілітації є складним і тривалим. А особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у звʼязку зі стійким обмеженням працездатності.

"Запропоновані зміни будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроєкту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати", – додав Мельничук.

Другим законопроєктом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та встановити новий порядок виплат за шкоду, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоровʼя внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також особам, які втратили внаслідок цього годувальника.

Як повідомлялося, раніше Оксана Жолнович заявила, що Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.