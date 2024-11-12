Одразу 30 фінансових компаній пішли з ринку в жовтні, – НБУ (оновлено)

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Зокрема, у жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 30 небанківських установ виключено з реєстрів, йдеться у повідомленні Національного банку України.

Як зазначається, станом на 1 листопада на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

492 фінансові компанії (було 509);

58 страховиків non-life (було 64), 11 life-страховиків (без змін) та 1 страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (було 113);

109 кредитних спілок (було 110);

1 лізингодавець (без змін);

43 страхових брокери (було 42);

71 колекторська компанія (було 75).

Також на ринку визнано 16 банківських груп (було 18) та 30 небанківських фінансових груп (без змін).

Окрі того, на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 15).

Ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там і надалі працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

1 банк ‒ емітент електронних грошей;

1 оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 48) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

Також у жовтні до Національного банку України надійшло 300 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 194, страховиків – 50, кредитних спілок і колекторських компаній – 16, банків – 39, операторів платіжних послуг – 1.