У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату "тисячі від Зеленського". Це не кошти партнерів (оновлено)

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, цих коштів має вистачити на виплату "тисячі від Зеленського" до кінця року, а загальна сума виплат буде меншою за оцінку 30 млрд грн, яка лунала від деяких депутатів.

"Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн людей і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Думаю, буде набагато менше. Наразі незрозуміло, як "тисяча" буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн – реалістична оцінка", – сказала Підласа.

Коментуючи цю заяву, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що у такому випадку на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, як запевняли представники уряду і "Слуг народу".

"Головне – ці гроші з внутрішніх доходів️! Не зовнішніх грошей. Тобто – казки про "гроші партнерів". І їх можна відправити на військові потреби. Теж саме розмінування фінансується з цих самих грошей!", – написав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, раніше Кабмін планував перенести використання цих коштів на 2025 рік.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 "Про державний бюджет України на 2025 рік" до першого читання, статтею 38 пропонувалося дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі:

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

державне стимулювання створення індустріальних парків;

забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;

компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, не уточнювалося. У затвердженому до розгляду у другому читанні тексту законопроєкту ця норма залишилася, але вочевидь, внаслідок виплати "тисячі від Зеленського", сума залишку буде меншою.

Крім того, згідно із законопроєктом про держбюджет на 2025 рік, Фонд соцстрахування має перерахувати до спецфонду держбюджету не менше 95% залишку коштів станом на кінець 2024 року, отриманих від сплати єдиного внеску громадянами. Нагадаємо, що 97,25% сплаченого ЄСВ спрямовують до Пенсійного фонду, решта 2,75% – до Фонду соцстрахування. Куди спрямують ці кошти, наразі невідомо.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші