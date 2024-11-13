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Новини
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У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату "тисячі від Зеленського". Це не кошти партнерів (оновлено)

гривня,1000

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, цих коштів має вистачити на виплату "тисячі від Зеленського" до кінця року, а загальна сума виплат буде меншою за оцінку 30 млрд грн, яка лунала від деяких депутатів.

"Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн людей і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Думаю, буде набагато менше. Наразі незрозуміло, як "тисяча" буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн – реалістична оцінка", – сказала Підласа.

Коментуючи цю заяву, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що у такому випадку на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, як запевняли представники уряду і "Слуг народу".

"Головне – ці гроші з внутрішніх доходів️! Не зовнішніх грошей. Тобто – казки про "гроші партнерів". І їх можна відправити на військові потреби. Теж саме розмінування фінансується з цих самих грошей!", – написав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, раніше Кабмін планував перенести використання цих коштів на 2025 рік.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 "Про державний бюджет України на 2025 рік" до першого читання, статтею 38 пропонувалося дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі:

  • часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
  • державне стимулювання створення індустріальних парків;
  • забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;
  • компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;
  • підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, не уточнювалося. У затвердженому до розгляду у другому читанні тексту законопроєкту ця норма залишилася, але вочевидь, внаслідок виплати "тисячі від Зеленського", сума залишку буде меншою.

Крім того, згідно із законопроєктом про держбюджет на 2025 рік, Фонд соцстрахування має перерахувати до спецфонду держбюджету не менше 95% залишку коштів станом на кінець 2024 року, отриманих від сплати єдиного внеску громадянами. Нагадаємо, що 97,25% сплаченого ЄСВ спрямовують до Пенсійного фонду, решта 2,75% – до Фонду соцстрахування. Куди спрямують ці кошти, наразі невідомо.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші 

Автор: 

держбюджет (1568) Зеленський Володимир (2508) Підласа Роксолана (24)


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Топ коментарі
+11
А віддати на ЗСУ слабо, ****** *****?
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12.11.2024 19:18
+11
Зелені дебіли,краще віддайте ціі кошти ЗСУ.
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12.11.2024 19:31
+11
Нашим захисникам не вистачає дронів і РЕБу, а ЗЕківці роздають гроші кому попало!
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12.11.2024 20:29
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Отой "залишок" запхайте Вальді у сраку.
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12.11.2024 19:09 Відповісти
Нажаль не вийде. А було б не погано. Ми бі хочь поржали б. Хоже ж не було б.
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12.11.2024 19:29 Відповісти
Вам нічого не заважає поржати і без цієї тисячі.
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12.11.2024 19:56 Відповісти
А с чого іржати під час війни? А от як шо оту тисячу одною банкнотою, да х на всіх хто отримає, да без ваЗЕліну, Вальоді у сраку, то це булоб смішно, тоді можно і поржати. Хуже ж не буде?
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12.11.2024 20:07 Відповісти
А Зєля до цих коштів яке відношення має? Тоді й зарплати та пенсії теж від Зеленського...
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13.11.2024 02:40 Відповісти
Як яке? Він з менеджерами їх 3,14здить.
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13.11.2024 14:43 Відповісти
А віддати на ЗСУ слабо, ****** *****?
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12.11.2024 19:18 Відповісти
Не ті пріоритети у валоді-лідора і єлдака пророка його.
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13.11.2024 15:21 Відповісти
"Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень"

Чекайте! Але якщо цю тисячу має отримати кожен українець (як каже влада), то цього замало! Навіть якщо нас залишилось 30млн, то треба 30млрд!
А ще питання: як "кожен українець" отримає цю тисячу, якщо в нього немає "Дії", він не оформив "є-картку" і не має змоги зайти до відділення "Укрпошти"? Це вже дискредитація за якоюсь ознакою чи ще ні?
Підвищили б краще на цю тисячу мінімальну пенсію назавжди...
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12.11.2024 19:31 Відповісти
Доповнили новину про 30млрд, то доповню і свій коментар (бо 30млрд вже не актуальні)

"Наразі незрозуміло, як "тисяча" буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн - реалістична оцінка"


Тобто "ми не знаєм, як і кому платить, але 1 грудня почнемо"?
І як у них вийшло 15млн населення? Чи якщо в сім'ї 3 дітей, то отримають вони все одно 2 тисячі (батьку й матері)? Решту кинуть, а виділені гроші - до власної кишені? Влада ж сказала "всі українці".
Популістична брехня підживлюється ще більш дурною брехнею.

Ну а те, що це гроші внутрішніх доходів, то не зрозуміло: чому їх не направляють на ЗСУ? Бо там вкрасти не вийде?
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13.11.2024 14:06 Відповісти
Зелені дебіли,краще віддайте ціі кошти ЗСУ.
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12.11.2024 19:31 Відповісти
якщо віддати міноборони - то всерівно шо викинути...
на рахунки бригадам - гадаю, користі було б більше.
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13.11.2024 16:47 Відповісти
Нашим захисникам не вистачає дронів і РЕБу, а ЗЕківці роздають гроші кому попало!
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12.11.2024 20:29 Відповісти
Ось ця підласна та гетманцев - то велика біда для України
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12.11.2024 23:20 Відповісти
Давайте на хвилинку уявимо скільки можна було купити дронів, медикаментів ,і багато чого для ЗСУ, або віддати на виготовлення ракет оборонним підприємствам. Так ні,черговий хайп , який обов'язково вилізе боком вилізе, ні не йому самозакоханому нарцису, а цим хлопцям, що роками на передовій. Я думаю, що це пробна подачка до виборів, а потім дивуємся часу місто за містом здаємо бо зброї не вистачає.
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13.11.2024 00:57 Відповісти
Це секретна частина секретної частини мирного плану
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13.11.2024 02:42 Відповісти
А можна податки не піднімати, якщо є лишні кошти та це знизить ціни всередині економіки, не секрет що все дорожчає зараз через підняття податків і що автоматично зменьшить інфляцію та ціни закупівель для ЗСУ.
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13.11.2024 13:50 Відповісти
Гроші з бюджету, тисяча від буби Дивно якось
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13.11.2024 12:48 Відповісти
а.. то це не гундосий Ваван роздає зі свого карману )
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13.11.2024 13:47 Відповісти
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13.11.2024 13:48 Відповісти
Мабуть партнери дали зрозуміти, що їх кошти на вавині забаганки використовувати не можна, тепер шукають де взяти кошти на вавину тисячу.
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13.11.2024 13:58 Відповісти
хто це дозволив бюджетні гроші роздавати? може давайте і землю зайву роздайте.
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13.11.2024 14:30 Відповісти
Вона вже продана зеопами. Мінфін разом з нелегітимним просто ІДІОТИ, які під час війни не знають, як використати кошти!!!
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13.11.2024 14:42 Відповісти
Якщо сусіди допомагають годувати сім'ю, ти не можеш купувати цукерки і говорити що сусіди тут ні при чому.
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13.11.2024 14:40 Відповісти
Money is fungible.
Гроші з однієї бочки.
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13.11.2024 16:14 Відповісти
БРЕШЕ!
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13.11.2024 18:22 Відповісти

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