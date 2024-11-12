Кабмін визначив порядок оцінки ефективності державних компаній. Які критерії?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає порядок оцінки досягнення державними компаніями поставлених цілей, визначених у листі очікувань власника.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як зазначається, Мінекономіки розробило постанову для виконання норм закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління.

Новий порядок оцінки спрямований на посилення контролю за ефективністю роботи держкомпаній. Він базується на листі очікувань власника, де чітко прописані цілі та очікувані результати діяльності підприємства.

Листи очікування – новий документ у системі планування, який запроваджує закон, що вдосконалює корпоративне управління. Це інструмент, через який держава визначає конкретні цілі для компаній – очікування щодо прибутковості, ліквідності та інших показників.

Як проводитиметься оцінка

Згідно з новим порядком, оцінка проводиться на основі щорічного звіту, який держкомпанії подають суб'єкту управління (Мінекономіки, відповідному міністерству або Кабінету Міністрів тощо).

Звіт має містити інформацію про досягнення цілей, визначених у листі очікувань власника.

Оцінка здійснюється за бальною системою і враховує виконання ключових показників ефективності (фінансові результати, виконання стратегічних планів тощо), які чітко визначені в листі очікувань.

За результатами оцінки діяльність компанії може бути визнана ефективною, задовільною або незадовільною.

Результати оцінки враховуються при ухваленні управлінських рішень, зокрема, щодо керівництва компанії.

У Мінекономіки зазначили, що новий порядок сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності державних компаній, а також покращить корпоративне управління.