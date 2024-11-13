Санкції працюють: 30% росіян усвідомлено купують підробки іноземних брендів

Частка росіян, які усвідомлено купують підроблені товари, після початку розв'язаної Росією війни проти України значно зросла й досягла 30%.

Про це йдеться в проведеному Вищою школою економіки дослідженні, передає The Moscow Times.

Так, якщо в 2021 році тільки 22,1% покупців знали, що купують неоригінальну продукцію, то в 2022 році їхня частка зросла до 31%, і в 2023 році залишилася приблизно на тому самому рівні – 30,7%.

Кількість респондентів, які в якихось випадках знали, що купують підроблену продукцію, а в якихось – ні, у 2021 році становила 25,4%. 2022 року їх стало 25,8%, а 2023 – 26,7%.

Водночас кількість тих, хто став власником контрафакту через введення в оману з боку продавців, зменшилася з 52,6% у 2021 році до 43,1% у 2022 році та 42,7% – у 2023 році.

Аналітики пов'язують цей тренд із виходом західних брендів з Росії.

Так, якщо в 2021 році орієнтація на престижність брендів знижувала ймовірність покупок неоригінальної продукції, то в 2022 році, після початку російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну й виходу з РФ понад 1 тис. компаній, ситуація змінилася.

Асортимент підробок практично не змінився за останні роки: контрафактний одяг та взуття продовжують лідирувати серед покупок (40,4% у 2022 році та 38,1% у 2023 році).

За ними слідують парфумерія, косметика та засоби особистої гігієни (29,8% у 2022 році та 28,3% у 2023 році), а також продукти харчування та напої (28,6% у 2022 році та 21,7% у 2023 році).

У 2023 році також зросла частка підроблених автозапчастин – до 15% (порівняно з менш ніж 5% у 2022 році).

За даними Федеральної митної служби Росії, в січні-серпні 2024 року імпорт текстильної продукції та взуття до Росії скоротився на 9% – до $12,1 млрд.

Санкційний тиск, особливо з боку США, та обмеження на перекази для російських компаній з боку банків "дружніх" країн" значно ускладнили поставки споживчих товарів до Росії.

У середині вересня повідомлялося, що ціни на одяг російських брендів до кінця 2024 року можуть зрости на 22% через подорожчання сировини та збільшення загальних витрат.

У середині серпня стало відомо, що Федеральна антимонопольна служба Росії запропонувала великим торговим мережам обмежити ціни та націнки на побутову техніку та електроніку.

У квітні цього року міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.

Відразу після початку повномасштабної війни Росії проти України роботу своїх магазинів у РФ призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп – LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації".

На початку вересня Мінекономрозвитку Росії заявило, що масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.