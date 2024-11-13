В Україні тимчасово обмежили електропостачання для бізнесу та промисловості

У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запровадили обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані, обіцяють в "Укренерго".

Причиною відповідного кроку в компанії назвали короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Водночас жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.