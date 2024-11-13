В Україні тимчасово обмежили електропостачання для бізнесу та промисловості
У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запровадили обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані, обіцяють в "Укренерго".
Причиною відповідного кроку в компанії назвали короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
Водночас жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.
"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", – наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.
Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.
За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
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