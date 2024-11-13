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Новини
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Україна отримала від США понад $1,3 мільярда гранту. На що спрямують кошти

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Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США. Ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – наголосив прем’єр.

У Міністерстві фінансів уточнили, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Кошти було перераховано через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Загалом, за даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула $28,2 млрд. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу.

Із початку 2024 року підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, із яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від США грант на $3,9 млрд через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine.

Автор: 

допомога (1532) США (4870) грант (306)


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Топ коментарі
+12
Велика частина цих грошей спрямує у кишені зеленого лайна
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13.11.2024 10:54
+6
Тут цікаво інше...
Скільки з цих грошей буде вкрадено бандою Єрмака-Зеленського і сховано в різноманітних офшорних гаванях.?
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13.11.2024 10:59
+6
Прокурорам та суддям 😠
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13.11.2024 11:10
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Велика частина цих грошей спрямує у кишені зеленого лайна
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13.11.2024 10:54 Відповісти
Ну, кольорів гівна там вистачає. Мені от, наприклад, назвати Татарова зеленим важко - він вже був всіх кольорів веселки.
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13.11.2024 10:57 Відповісти
А мені не важко! Бо зараз ві працює на банду зелених!
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13.11.2024 11:36 Відповісти
Прокурорам та суддям 😠
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13.11.2024 11:10 Відповісти
Прокурори та судді це самі незахищені верстви населення!
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13.11.2024 11:38 Відповісти
Тут цікаво інше...
Скільки з цих грошей буде вкрадено бандою Єрмака-Зеленського і сховано в різноманітних офшорних гаванях.?
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13.11.2024 10:59 Відповісти
Ееее 100%?
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13.11.2024 11:18 Відповісти
200%
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13.11.2024 11:20 Відповісти
Напевно - ні. В них своя ''бухгалтерія''.
Можливо ''чіста па пріколу'' вкрадуть всього на всього 73%...
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13.11.2024 11:35 Відповісти
О, буде що зеленим дерибанити.
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13.11.2024 11:04 Відповісти
Це не Україна отримала, це зе-покидьки отримали!!
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13.11.2024 11:42 Відповісти
У влади зеленского карт-бланш від більшості - то хай крадуть - всеодне це ніяк не буде мати наслідків - у них краща вілповідь - А ви бы сделали также. Їм похрін на те шо зеленский нічого не робить для зміцнення обороноздатності України і через те гинуть у окопчиках по коліно військові.
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13.11.2024 12:02 Відповісти
А найцікавіше в цьому те, що американці чудово знають - хто, коли, куди і скільки грошей спіз... спрямує. Напевно не випадково... давати ж продовжують.
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13.11.2024 12:16 Відповісти
Гранти підуть грантоїдам.
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13.11.2024 12:26 Відповісти
ВОНИ ВЖЕ РОЗПИХАНІ ПО ОФШОРНИМ ФІРМАМ ЗЛОДІЯ ШМИГАЛЯ І ЙОГО БАНДИ.
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13.11.2024 13:01 Відповісти
На соціальні програми не давати ні цента - нехай голодні пенси штурмують маєтки прокурорів.
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13.11.2024 13:27 Відповісти
Аби куди тільки не на зброю чі **********, с.к.а ця шмига
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13.11.2024 13:38 Відповісти
Роздєрєбанять баблішко швидко зелені!
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13.11.2024 13:55 Відповісти
На розкрадання спрямуємо кошти...
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13.11.2024 14:34 Відповісти
Гуманітарні, соціальні..... Вміють красиві назви придумувати.
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13.11.2024 15:11 Відповісти
На що спрямують кошти

Некоректне питання. Не на що, а КУДИ? В Кіпр.
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13.11.2024 16:43 Відповісти

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