Україна отримала від США понад $1,3 мільярда гранту. На що спрямують кошти

Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США. Ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – наголосив прем’єр.

У Міністерстві фінансів уточнили, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Кошти було перераховано через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Загалом, за даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула $28,2 млрд. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу.

Із початку 2024 року підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, із яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від США грант на $3,9 млрд через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine.