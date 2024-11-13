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Новини
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Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 26%

Нацкомісія підвищила тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила постанову щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн за МВт-год.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання регулятора 13 листопада,  передає українська редакція Forbes. Тепер проєкт постанови про нові тарифи оприлюднять для обговорення і лише після цього затвердять остаточно.

Пільговий тариф на передачу електроенергії для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн за МВт-год.

Згідно із проєктом рішення, витрати на виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" (переважно з оплати "зеленого тарифу") у 2025 році прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора за тарифом на передачу електроенергії.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98 651 млн кВт-год.

Прогнозований середньозважений "зелений" тариф на 2025 рік становить 6437,28 грн за МВт-год.

Крім того, НКРЕКП на цьому ж засіданні планує схвалити проєкти постанов про встановлення тарифу "Укренерго" на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

Зазначається, що збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає "Укренерго" за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год, а тариф на передачу для "зеленої" металургії – до 441,05 грн за МВт-год.

Водночас "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

Автор: 

тарифи (1302) Укренерго (1995) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (237) Зелений тариф (333)


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Цензор, де ви цю заставку знайшли? Хто цей завзятий дизайнер сайту? Тикає її час від часу у стрічку… саме цю картинку к@ц@пи використовують як противагу нашим, що з жовтими ланами під блакитним небом
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13.11.2024 17:59 Відповісти
Обострение? Фото иллюстративное.
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13.11.2024 23:29 Відповісти
😂 перший пішов
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14.11.2024 11:41 Відповісти
Щоб їх підняло та гепнуло
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13.11.2024 19:54 Відповісти
Прикривайте цей зелений тариф - ті 30 млрд на атомку направити й не буде зростання ціни електрики для пересічного українця. Ну а скоробагатьки хай собі купують зелену електрику, зелений газ і взагалі зелену владу.
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14.11.2024 06:49 Відповісти
не піднімуть, найвеличніший лідер ********** на вибори вирішив йти.
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14.11.2024 06:49 Відповісти

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