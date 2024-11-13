Нацкомісія з цінних паперів внесла до переліку сумнівних інвестпроєктів "Біржовий університет"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 373 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST;

"Біржовий університет";

BQG-exs;

CRYPTOBO;

Stock Market Hub.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.