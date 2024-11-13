БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
161 0

Нацкомісія з цінних паперів внесла до переліку сумнівних інвестпроєктів "Біржовий університет"

інвестиції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 373 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

  • FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST;
  • "Біржовий університет";
  • BQG-exs;
  • CRYPTOBO;
  • Stock Market Hub.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.

Автор: 

інвестиції (1527) інвестори (303) НКЦПФР (275)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 