Нацкомісія з цінних паперів внесла до переліку сумнівних інвестпроєктів "Біржовий університет"
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 373 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST;
- "Біржовий університет";
- BQG-exs;
- CRYPTOBO;
- Stock Market Hub.
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, раніше НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.
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