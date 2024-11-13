З українців зібрали 8,4 мільярда "податку на Google" з початку року

За підсумками третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, задекларували до сплати понад 3,1 мільярда гривень податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google").

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

З урахуванням задекларованих у перших двох кварталах сум, обсяг надходжень держбюджету від "податку на Google" за перші 9 місяців 2024 року складе 8,4 млрд грн.

"У порівнянні з нарахуванням податку за попередній квартал поточного року відбулось зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що у третьому кварталі зобов'язання зі сплати цього податку вперше задекларували 7 нових платників, серед них – відомі міжнародні компанії: Zoho Corp. (реалізація програмного забезпечення для ведення бізнесу), Notion Labs, (оригінальна продукція для андроїдів), FX Replay (спеціальне програмне забезпечення) та інші.

"Привертає увагу той факт, що окрім постійних лідерів декларування ПДВ з цифрових послуг Google, Apple, META platforms, Valve Corp, що задекларували та сплатили ПДВ понад 2,2 млрд грн, ще до настання граничного строку, нові компанії – UpWork Global, Sony, Etsy – сплатили суттєві 300 млн грн", – написав Гетманцев.

Він також відзначив значне збільшення нарахувань від компаній Uber, Uklon та Bolt, якими за третій квартал 2024 року задекларовано податку на загальну суму 89,4 млн грн, що на 20 млн грн більше, ніж у попередньому кварталі.

Гетманцев окремо уточнив, що надавачі послуг в індустрії розваг для дорослих – Only Fans та PornHub сплатили у 2024 році 58,4 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомялося, раніше Гетманцев заявив, що інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, хоча виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.