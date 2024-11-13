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Новини
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З українців зібрали 8,4 мільярда "податку на Google" з початку року

ндс,google,гетманцев

За підсумками третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, задекларували до сплати понад 3,1 мільярда гривень податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google").

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

З урахуванням задекларованих у перших двох кварталах сум, обсяг надходжень держбюджету від "податку на Google" за перші 9 місяців 2024 року складе 8,4 млрд грн.

"У порівнянні з нарахуванням податку за попередній квартал поточного року відбулось зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що у третьому кварталі зобов'язання зі сплати цього податку вперше задекларували 7 нових платників, серед них – відомі міжнародні компанії: Zoho Corp. (реалізація програмного забезпечення для ведення бізнесу), Notion Labs, (оригінальна продукція для андроїдів), FX Replay (спеціальне програмне забезпечення) та інші.

"Привертає увагу той факт, що окрім постійних лідерів декларування ПДВ з цифрових послуг Google, Apple, META platforms, Valve Corp, що задекларували та сплатили ПДВ понад 2,2 млрд грн, ще до настання граничного строку, нові компанії – UpWork Global, Sony, Etsy – сплатили суттєві 300 млн грн", – написав Гетманцев.

Він також відзначив значне збільшення нарахувань від компаній Uber, Uklon та Bolt, якими за третій квартал 2024 року задекларовано податку на загальну суму 89,4 млн грн, що на 20 млн грн більше, ніж у попередньому кварталі.

Гетманцев окремо уточнив, що надавачі послуг в індустрії розваг для дорослих – Only Fans та PornHub сплатили у 2024 році 58,4 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомялося, раніше Гетманцев заявив, що інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, хоча виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.

Автор: 

Google (587) податки (2417) Державна податкова служба (356) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+2
В першу чергу Україна воює за свою незалежність, а по друге Захід в тому числі і США винні в тому, що своєю толерастністтю виростили такого собі ***** яких обнаглів. Навіть зараз закривають очі та торгують з ним.
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13.11.2024 17:24
+2
Це трішки не так працює.
20% ПДВ це аналог вашого сейлз такс, який ви платите до 12% додатково при купівлі.
А що таке 45%? Податок на дохід? Ну, він прогресивний, від 10 до 37%, і тільки дуже високі доходи оподатковуються максимальними ставками. Навряд чи ви Рокфеллер, з 100к сплатите до 20к податку
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13.11.2024 17:48
+2
Ні, не трампіст. Просто патріот своєї країни, якому вже набридло годувати злодіїв (вашу, вами ж обрану владу).
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13.11.2024 22:12
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З українців зібрали 8,4 мільярда "податку на Google" з початку року Джерело: https://biz.censor.net/n3519787

Це ні про що. Нехай скажуть який це відсоток. Якщо це менше 40%, то грош-ціна цій країні.
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13.11.2024 16:35 Відповісти
А 40 відсотків це від чого?
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13.11.2024 16:56 Відповісти
По-перше, це гроші зароблені з "повітря". По-друге, я в Штатах плачу 45% податків і частина коштів з моїх податків іде вам (в Україну) для вашої підтримки. І Америка не у війні. То чому ж країна, котра у війні "просить" у своїх громадян лише 20%. Тільки не кажіть, що Україна воює за Америку і не клейте ніякий Будапештський Меморандум.
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13.11.2024 17:11 Відповісти
В першу чергу Україна воює за свою незалежність, а по друге Захід в тому числі і США винні в тому, що своєю толерастністтю виростили такого собі ***** яких обнаглів. Навіть зараз закривають очі та торгують з ним.
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13.11.2024 17:24 Відповісти
А коли українці перестали торгувати? А титанова руда куди іде? А нафта в Європу через чию територію іде в Угорщину?
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13.11.2024 18:42 Відповісти
Нафтою Україна не торгує, навіть газу у кацапів не купляє. А то, що йде труба йде через нашу територію це правда. Ми виконуємо зобов'язання між Україною та країнами ЄС на їх прохання, як би важко нам не було. Адже ці країни нам допомагають. Про титанову руду нічого сказати не можу, але на пряму з кацапами ми не торгуємо на відміну від інших союзників.
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13.11.2024 18:59 Відповісти
А "інші союзники" з кацапією не воюють, бо кацапія на них не напала. Як тобі така відповідь? А "ненька" з 2014 до 2022 торгувала досить успішно, поки кацапи самі не позакривали ринки з "ненькою".
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13.11.2024 19:22 Відповісти
"трампіст", як бачу...
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13.11.2024 19:30 Відповісти
Ні, не трампіст. Просто патріот своєї країни, якому вже набридло годувати злодіїв (вашу, вами ж обрану владу).
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13.11.2024 22:12 Відповісти
Так це ж про що я і писав. Кацапня поки що не напала, бо Україна у них на шляху стоїть. А якби ще в 2008-му не толераствували з кацапами то і не виростили б нового гітлера в обличчі *****. Якщо не будете допомагати і Україна впаде то це просто питання часу.
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13.11.2024 19:33 Відповісти
Та ти спочатку "пред'яви" вистав своїм "монаківським біднякам", а потім усім решта.

бо Україна у них на шляху стоїть

Та не стоїть Україна ні на якому шляху до Америки. Там тільки Тихий океан і все. Я не бачу там жодної України.
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13.11.2024 22:09 Відповісти
Це трішки не так працює.
20% ПДВ це аналог вашого сейлз такс, який ви платите до 12% додатково при купівлі.
А що таке 45%? Податок на дохід? Ну, він прогресивний, від 10 до 37%, і тільки дуже високі доходи оподатковуються максимальними ставками. Навряд чи ви Рокфеллер, з 100к сплатите до 20к податку
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13.11.2024 17:48 Відповісти
Ну що ж математику. От зі 111К людина отримує начисто 50К-52К.
24% Federal tax
7% State Tax
7.65% Social Security
7.5% sales Tax
$9000 Family Medical Insurance
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13.11.2024 18:51 Відповісти
от медікал сюди у порівняння і не пхайте..

22% єсв
18% пдфо
1,5% військовий
https://taxer.ua/uk/kb/rozmir-podatkiv-za-pratsivnyka-2024

20% пдв це окрема тема це податок громадянина з витрат, а не з доходу (хоча платить його підприємство постачальник, але він включений в ціну і здирається з громадянина)

це в найбіднішій за доходами населення країн європи

треба ще більше податків??
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13.11.2024 19:24 Відповісти
Не знаю, не знаю. Тут до мене о програмі U4U приїхала сім'я вчителів, так вони сказали мені, що платять 23% і то жалілись, що воєнний податок збільшили з 1.5% до 2%. Кому вірити? Не знаю.
По-друге: податки рахуються не в абсолютній сумі а в %% від прибутку. А те, що країна найбідніша в Європі, то це вже точно не до мене. Це ваша країна.
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13.11.2024 22:01 Відповісти
а ви з якого хріна тоді україномовний? та тут щось коментуєте? Маєте СкайНюс -- там і коментуйте раз так!
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13.11.2024 22:28 Відповісти
Та я і там коментую (правда англійською). Зайди, почитай.
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13.11.2024 22:38 Відповісти
Все класно для бюджету, тільки от через більший дохід від реклами в раші і менший податок, ютуб і гугл просуває, як в нас так і на заході, більше їх контент чим український.
Наші блогери програють аудиторію, через пошукові алгоритими, які оптимізовані на більший дохід для гугл.
Тому і програємо частково інформаційну війну.

Привіт міністерству інформації яке б могло урегулювати з компанією, хоча б український ринок.
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13.11.2024 16:40 Відповісти
Треба у всіх гаджетах за замовчуванням ставити українську, а не кацапсячу. Наприклад я на всіх своїх гаджетах зробив так. Тепер в пошуковику запитую тільки українською. Дуже багато в кого стоїть кацапська чи англійська і їм ліньки перемикати мову, думають шо какая разніца.
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13.11.2024 17:00 Відповісти
В мене стоїть англійська що в цьому поганого, це все х..ня в дітей українська, різниці не бачу, наскільки слухав виступ розробників, алгоритм ютубу видає умовно релеватний список з ухилом на тих, хто приносить йому більше доходу від реклами.
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13.11.2024 17:14 Відповісти
Скільки коштує бюджету кодло податківців та беп,яке курВує гандонманцев?
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13.11.2024 17:36 Відповісти
Обсяг видатків згідно з розписом Державного бюджету України на січень - вересень 2024 року на утримання Державної податкової служби України за бюджетною програмою 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» загального фонду бюджету складає 8 144 755,2 тис. гривень.
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13.11.2024 17:39 Відповісти
Чому ніде не фігурує eBay? Бо, з мене він дере ці 20% окремим рядком. По суті, весь цей "податок на Google" ліг, виключно, на мене.
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13.11.2024 18:18 Відповісти
Такі бурхливі сперечання відбуваються тут стосовно відсотків на різні податки в Україні. А ви подивіться як відбувається буденне життя в країні. В великих містах навіть попри регулярні тривоги вечірнє особливо життя виплескує, так би мовити, через край.народ каже: так, а що ж нам "не жити" через війну? Ну, звісно, краще ходити по всьому світу з простягнутою рукою й клянчити гроші й інші ресурси. А може б краще було якомога обмежити своє буденне життя, терпіти негаразди й всі сили віддавати на перемогу?
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14.11.2024 02:24 Відповісти
Як довго цей невдачник-хапуга буде ганьбити Україну?
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14.11.2024 14:25 Відповісти

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