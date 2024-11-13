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Новини
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"Хайп і брехня": Галущенко заперечив повернення графіків відключення світла

галущенко

Запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів виданню "Новини.LIVE", коментуючи обмеження енергопостачання для непобутових споживачів.

"Нічого драматичного в системі не відбулося, весь цей хайп і крики про те, що все це повернулося, – це брехня", – заявив Галущенко, закликавши споживачів довіряти лише офіційним джерелам.

Він наголосив, що обмеження енергопостачання для непобутових споживачів, запроваджені у середу, тимчасові.

"Вчора я прочитав, що повернулися відключення, – це брехня, жодні відключення не повернулися. Питання в тому, що це тимчасове явище. На жаль, є ті генерації, які відновлені після масованих атак, але вони можуть ламатися. І це відбулося. Всі ці поломки будуть усунені і ситуація нормалізується", – пообіцяв Галущенко.

Водночас він зауважив, що разом із цим різко зменшився імпорт електроенергії в Україну.

"Суттєво впав імпорт, його майже нема. Тобто імпорт сьогодні складав біля 100 МВт... Ми закликаємо бізнес активніше використовувати можливість імпорту, це вам гарантує стабільне забезпечення", – додав міністр.

Як повідомлялося, у середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запровадили обмеження потужності енергопостачання для бізнесу та промислових споживачів. В "Укренерго" це пояснили короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації і суттєвим падінням обсягів імпорту електроенергії. В компанії пообіцяли, що увечері середи обмеження будуть скасовані.

Автор: 

електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Міненерго (922) відключення світла (599)


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"це брехня, жодні відключення не повернулися. Питання в тому, що це тимчасове явище"

нє ..БРЕХНЯ ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ - це перманентне явище
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13.11.2024 17:40 Відповісти
Коли брехун бреше, це означає, що він говорить правду?...
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13.11.2024 17:52 Відповісти
В ЄС сезонне зростання цін на е/е, особливо в країнах, які залежні від ВДЕ. Якщо дивитися на інфу яку дає укренерго то імпорт в останні дні всього 100-200Мвт, фактично Україна повністю забезпечує себе е/е. Думаю, у наших енергомародерів явно виникає спокуса ввести якісь обмеження/відключення, що експортувати надлишок е/е в Європу по хорошій ціні.
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13.11.2024 18:10 Відповісти
Галушка вже награвся...
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13.11.2024 22:59 Відповісти

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